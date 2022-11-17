柯文哲批「執政黨」曾參殺人　四叉貓諷：重新定義這三個字

▲柯文哲臉書發文批「執政黨」使用烏賊戰術，網紅「四叉貓」回酸，重新定義這三個字。（圖／翻攝臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選戰進入最後倒數階段，新竹市的選情也因民眾黨候選人高虹安接連爆出的風波增添變數，高虹安遭控涉嫌詐領助理費，將被台北地方地檢署分案偵辦，針對高虹安近期的爭議，民眾黨主席柯文哲16日就在臉書發文痛批，執政黨不斷使用烏賊戰術攻擊，使高虹安為了「自證清白，疲於奔命」。對此，網紅「四叉貓」劉宇也在臉書大酸柯文哲重新定義「執政黨」三個字。

柯文哲表示，執政黨一天一爆料、一天一抹黑，就算弄不垮民眾黨，也要盡最大的能力丟泥巴，藉黨媒、側翼、網軍一條龍，重創對手形象。他也心疼高虹安是一個有想法有能力的專業立委，投入風城選戰後，各路側翼、黨媒、名嘴、網軍，造謠、影射、扭曲，各種手段盡出，從學歷、論文、私人感情、職涯，一直到助理薪資，匿名批鬥、以假亂真。

柯文哲強調，電視台政論節目指稱民眾黨5個立委與黨團助理都有問題，內容含混，但已經達到「曾參殺人」的目的，他必須鄭重聲明，民眾黨立院黨團、立委辦公室，絕對沒有人頭助理或浮報薪資；立院相關助理工作範疇都是立院業務，包括法案、選服、議題研究、預算提案、委員會盯場等等，大家都很認真工作；對於諸多含沙射影的爆料，民眾黨立院黨團會偕同律師研擬，盡快採取法律行動。

對此，四叉貓諷刺，「執政黨」三個字被柯文哲重新定義，林耕仁、上報、鏡週刊、台灣民眾黨前助理、林冠年、張益贍、邱毅、陳揮文、黃智賢、黃暐瀚、邱顯智等媒體或人士，皆有參與高虹安助理費爭議討論，都不是民進黨籍，而高虹安「只有疲於奔命，沒有自證清白」，她一直拉高端和12億棒球場幫忙救援。