8000萬球場用不到1年…驚見「大片不明血跡」　公所氣炸曝照：好累

▲員林8000萬晴雨球場驚見「大片不明血跡」，公所氣炸曝照。（圖／員林市體育管理所，下同）



記者許力方／綜合報導

彰化員林市公所增設20多處運動空間，並斥資8000萬打造一座「晴雨球場」，沒想到啟用至今8個多月亂象頻傳，公所體育所氣憤公布數十張照片，「難道真要讓這樣的離譜景象成為球場的骯髒日常嗎？」直指使用者隨地亂丟垃圾、亂吐檳榔汁，不只出現打火機，還有整盒的保險套，最扯的是還疑似出現大片不明血跡。

員林市體育所13日第一波公布數8張照片，痛批「環境整潔人人有責，小時候有教，長大都忘了」因為球場沒設垃圾桶，希望大家隨手帶走垃圾，結果卻被隨地亂丟，永遠收不完。只見現場到處都是飲用後的瓶瓶罐罐，甚至有整杯手搖杯打翻在地，地上留下大片的污漬，讓全新啟用不到1年的場地看起來髒亂不堪。

體育所16日再度發文感嘆「好累」，再度公布5張照片，直指「難道真要讓這樣的離譜景象，成為這舒適球場的骯髒日常嗎？」在球場出現打火機已經不足為奇，還曾經出現過整合家庭計畫保險套，且出現了「史上第一次」，球場地被吐數灘檳榔汁的狀況，另外，看臺也會被擅自移動，公告貼幾張就被撕幾張，令公所苦不堪言。

事件引發當地人瘋傳，「員林人好事多」臉書粉絲專頁也分享照片，意有所指地直呼近日球場上「疑似有民眾因運動過激，遺留數灘血跡，沒有發現有需要送醫人員」，還說「希望這吐血的當事人身體無恙。」且當晚又在現場目擊，「有民眾在球場吐血了！」記錄下有黑衣男子坐在觀眾椅上嚼檳榔、吐檳榔汁的畫面。

根據彰化衛生局公告，3月時接獲有民眾反映，在員林公19公園常有人吸菸，衛生局派員前往稽查，發現入口處公所已設有禁菸標示，公園內籃球場休息區查獲2名吸菸行為人，通通依照違反《菸害防制法》裁處2000元罰鍰。

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