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社會 社會焦點 保障人權

中和男遭砍肚破腸流...他一身血「奪刀反捅」惡煞　案發原因曝

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區景新街16日晚間6點多，驚傳一名男子在租屋處內遭砍殺且臟器外露的消息！據了解，肚破腸流的傷者就是租屋男，他先前在抖音上發短影音怒嗆，「欠錢比較大！」惡煞見狀火大找來另外3人，到男子租屋處拿刀亂砍，男子拖著腸子奮力反抗，成功奪刀反砍，惡煞手、背受傷，另3人驚惶逃跑。

▲▼現場。（圖／記者陳雕文攝）

▲案發地在高級住宅區的25樓。（圖／記者陳雕文攝）

受重傷的是24歲溫姓男子，平時跟22歲林姓女友在景新街的高級住宅區25樓租屋，後來溫男在抖音上發短影音，嘲諷23歲楊男「沒有還經紀費還把妹」，楊男看到影片火大找來另外3名惡煞一起帶刀到場。

▲▼現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲楊男（圖右）看到自己被嘲諷，火大找惡煞帶刀尋仇。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於彼此熟識，當楊男坐電梯上樓按電鈴時，林女不疑有他開門，下一秒就被楊男控制行動，以開山刀押在林女頸部說，「打給他（溫男）」，等到溫男回到家，楊男等4人隨即上前一陣亂砍，溫男頭部、右大腿、腹部遭捅肚破腸流！

▲▼現場。（圖／記者陳雕文攝）

▲鑑識人員到場蒐證。（圖／記者陳雕文攝）

儘管溫男一身是血，他仍持續反抗，最後成功奪刀反砍，楊男右手小指韌帶斷裂、背部刀傷噴血，其餘3煞見狀趕緊逃跑。後來住戶因聽到打鬥聲探頭查看，發現溫、楊男一身是血嚇得急忙報案。

警方初步調查，互砍雙方皆前科累累，所幸傷者暫無生命危險，都在開刀房進行手術中，詳細案發原因仍待後續釐清。

▼林姓女友被警方帶到派出所協助釐清案情。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

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