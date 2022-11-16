荷蘭首相：俄羅斯沒襲擊烏克蘭　「波蘭飛彈事件」就不會發生

▲荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，俄羅斯沒襲擊烏克蘭「波蘭飛彈事件」就不會發生。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

3名匿名美國官員針對「波蘭飛彈事件」初步調查顯示，擊中波蘭的飛彈是烏克蘭軍隊向來襲的俄軍飛彈所發射。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）16日在其推特上發文稱，如果沒有俄羅斯對烏克蘭發動的飛彈襲擊，波蘭飛彈事件就不會發生。

呂特在推特上發文表示，「我們一致認為，我們首先需要確定事實，因此支持波蘭的調查，一件事是明確的：如果沒有俄羅斯對烏克蘭進行可怕的飛彈襲擊，這一切就不會發生。我們繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略」。

One thing is clear: this would not have happened without Russia’s horrific missile attacks against Ukraine. We continue to support Ukraine in its defence against the Russian aggression. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022

波蘭總統杜達，也表示沒有跡象證明落在波蘭境內的飛彈是蓄意攻擊，這很可能是一場意外，最有可能是烏克蘭防空系統發射的飛彈，但這起悲劇事件還是應該歸咎給俄羅斯。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也呼應波蘭總統的觀點表示，飛彈很可能來自烏克蘭防空系統，但俄羅斯要為在烏克蘭發起的非法戰爭，負最終責任。