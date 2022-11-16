　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭首相：俄羅斯沒襲擊烏克蘭　「波蘭飛彈事件」就不會發生

▲▼荷蘭總理呂特（Mark Rutte）2日宣布，公共場合將重新恢復「戴口罩」等防疫措施。（圖／路透）

▲荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，俄羅斯沒襲擊烏克蘭「波蘭飛彈事件」就不會發生。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

3名匿名美國官員針對「波蘭飛彈事件」初步調查顯示，擊中波蘭的飛彈是烏克蘭軍隊向來襲的俄軍飛彈所發射。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）16日在其推特上發文稱，如果沒有俄羅斯對烏克蘭發動的飛彈襲擊，波蘭飛彈事件就不會發生。

呂特在推特上發文表示，「我們一致認為，我們首先需要確定事實，因此支持波蘭的調查，一件事是明確的：如果沒有俄羅斯對烏克蘭進行可怕的飛彈襲擊，這一切就不會發生。我們繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略」。

波蘭總統杜達，也表示沒有跡象證明落在波蘭境內的飛彈是蓄意攻擊，這很可能是一場意外，最有可能是烏克蘭防空系統發射的飛彈，但這起悲劇事件還是應該歸咎給俄羅斯。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也呼應波蘭總統的觀點表示，飛彈很可能來自烏克蘭防空系統，但俄羅斯要為在烏克蘭發起的非法戰爭，負最終責任。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／高虹安涉詐助理費　調查局報請北檢偵辦
館長直球對決侯友宜「2024會選總統嗎」　他巧妙回答
3星座組合「個性差很多卻超合」
她空腹等手術8天「等到餓死」　醫院每天喊：明天就開刀
唐綺陽老家重建「變超華麗新屋」　PO照曝：預算不高
快訊／史上頭一次！這縣市5成里長「提前宣布當選」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約秘書長：波蘭飛彈最可能來自烏克蘭　但俄國要負戰爭最終責任

荷蘭首相：俄羅斯沒襲擊烏克蘭　「波蘭飛彈事件」就不會發生

波蘭總統：飛彈「很可能」是烏克蘭發射的

快訊／飛彈轟進波蘭釀2死　克宮正式回應：與俄羅斯無關

共和黨差一席拿下眾議院！　麥卡錫「贏得黨內提名」有望成新議長

經濟學人盤點2023年世界趨勢　 蔡英文、拜登躍上封面

亞馬遜裁掉1萬人！員工自爆資遣費金額　網友酸：比Meta少一半

實彈演習出人命！　英二等兵「子彈穿透頭盔」遭同袍一槍爆頭亡

愛戴耳機聽音樂？　研究警告：全球逾10億年輕人恐聽力受損

重返月球計畫踏第一步！美NASA阿提米絲火箭升空　曾3度延期發射

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

北約秘書長：波蘭飛彈最可能來自烏克蘭　但俄國要負戰爭最終責任

荷蘭首相：俄羅斯沒襲擊烏克蘭　「波蘭飛彈事件」就不會發生

波蘭總統：飛彈「很可能」是烏克蘭發射的

快訊／飛彈轟進波蘭釀2死　克宮正式回應：與俄羅斯無關

共和黨差一席拿下眾議院！　麥卡錫「贏得黨內提名」有望成新議長

經濟學人盤點2023年世界趨勢　 蔡英文、拜登躍上封面

亞馬遜裁掉1萬人！員工自爆資遣費金額　網友酸：比Meta少一半

實彈演習出人命！　英二等兵「子彈穿透頭盔」遭同袍一槍爆頭亡

愛戴耳機聽音樂？　研究警告：全球逾10億年輕人恐聽力受損

重返月球計畫踏第一步！美NASA阿提米絲火箭升空　曾3度延期發射

中和男遭砍肚破腸流...他一身血「奪刀反捅」惡煞　案發原因曝

快訊／高虹安遭檢舉詐領立委助理費　調查局報請北檢專案偵辦

7成憂碳費衝擊！開發金中小企業調查　逾3成還沒碳盤查

館長直球對決侯友宜「2024你會選總統嗎」　他「里長論」巧妙回答

列特博總經理戴極昇投隊史首球　7天無假日熱血訓練上班

合庫金看明年景氣！震盪幅度大　「暫不加碼台股」

《花路阿朱媽》洪慧芳搶金馬影后　導演爆料「自行加戲」抱呂珍九

《超人》三胞胎「9頭身」近照曝！　宋一國爆最叛逆兒子「不是萬歲」

失智症成本每年1兆美元　安聯人壽啟動募款！

最台的感恩節來了！「永靖謝平安家年華」　12月初彰化登場

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

國際熱門新聞

醫院每天喊「明天就開」　老婦等手術竟餓死

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

即／美官員爆：炸波蘭飛彈「烏克蘭射的」

普丁完蛋了！攻擊波蘭邊境恐「觸怒北約」

全球第80億人誕生了！女嬰凌晨自然分娩

拜登：轟波蘭飛彈不太可能從俄國發射

俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

俄射逾百枚飛彈破紀錄！　炸烏大城、能源設施

女緊急就醫　發現1公尺iPhone充電線卡體內

波蘭遭俄彈轟炸畫面曝！　北約「集體防衛條款」引關注

波蘭總統：飛彈可能是烏克蘭發射的

快訊／飛彈轟進波蘭釀2死　克宮回應了

幣圈風暴還在燒？BlockFi將聲請破產

7陸客在日本爆買17億精品　被要求補稅1.6億秒逃出境

更多熱門

相關新聞

波蘭總統：飛彈可能是烏克蘭發射的

波蘭總統：飛彈可能是烏克蘭發射的

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，落入波蘭境內的防空飛彈，很有可能來自烏克蘭防空系統，沒有跡象表明是俄羅斯的蓄意攻擊，但這場悲劇還是應該要歸咎於俄羅斯。

G20通過聯合聲明！多國強烈譴責俄羅斯侵烏

G20通過聯合聲明！多國強烈譴責俄羅斯侵烏

即／美官員爆：炸波蘭飛彈「烏克蘭射的」

即／美官員爆：炸波蘭飛彈「烏克蘭射的」

菩薩指定良緣！女幫烏克蘭情郎買機票險被詐

菩薩指定良緣！女幫烏克蘭情郎買機票險被詐

波蘭被轟！總統：未有證據顯示是誰炸的

波蘭被轟！總統：未有證據顯示是誰炸的

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia荷蘭呂特Mark Rutte

讀者迴響

熱門新聞

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

蕾菈「我好像懷孕了」隔天淚崩！

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

點2270元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

許瑋甯破尺度脫了！

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面