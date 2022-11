荷蘭首相：俄羅斯沒襲擊烏克蘭　「波蘭飛彈事件」就不會發生

▲荷蘭首相呂特(Mark Rutte)表示,俄羅斯沒襲擊烏克蘭「波蘭飛彈事件」就不會發生。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

3名匿名美國官員針對「波蘭飛彈事件」初步調查顯示,擊中波蘭的飛彈是烏克蘭軍隊向來襲的俄軍飛彈所發射。荷蘭首相呂特(Mark Rutte)16日在其推特上發文稱,如果沒有俄羅斯對烏克蘭發動的飛彈襲擊,波蘭飛彈事件就不會發生。

呂特在推特上發文表示,「我們一致認為,我們首先需要確定事實,因此支持波蘭的調查,一件事是明確的:如果沒有俄羅斯對烏克蘭進行可怕的飛彈襲擊,這一切就不會發生。我們繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略」。

