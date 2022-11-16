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魔獸來台趴趴走「都沒戴口罩」　王必勝：必要時通知球團遵守規定

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身桃園夜市。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

記者洪巧藍／台北報導

前美國職籃NBA明星中鋒「魔獸」霍華德加盟T1桃園雲豹，抵台後陸續現身好市多購物、夜市體驗小吃，而且大方和民眾合照，引起一陣魔獸旋風。但霍華德在賣場沒戴口罩、夜市邊走邊吃，引發是否違反口罩規範的疑慮，指揮中心指揮官王必勝今（16）日表示，現行規範在拍照、主持類活動可以暫時拿下口罩，但如果超出範圍還是應該佩戴，會進一步瞭解，有必要時通知球團。

▲霍華德大方與現場民眾合照。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

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▲霍華德大方與現場民眾合照。（圖／翻攝自IG／dwighthoward）

霍華德抵台就受到廣大球迷熱烈歡迎，光是在機場時就展現超親民一面，對簽名、合照要求來者不拒，過去幾天魔獸足跡也成為大家關注焦點，14日下午被民眾捕捉到在桃園好市多購物，晚間又現身在桃園某夜市品嚐蚵仔煎，他甚至還在用餐結束後，到隔壁攤位體驗各式小遊戲。

不過，台灣目前仍有公共場合需佩戴口罩的防疫規範，有媒體於今日指揮中心疫情記者會中提問，霍華德近期到台灣室內大賣場全程沒戴口罩，又在夜市邊走邊吃引起民眾質疑，這是否違法?是否要開罰？

王必勝表示，依照現在規定，如果是拍攝、照相或者主持類活動，暫時拿下口罩沒有問題，但如果超出範圍，就會建議戴口罩。指揮中心會再瞭解看看，有必要時通知球團，請球團通知外籍球員遵守國內口罩定，我也相信他們會樂於遵守。

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身好市多，遇民眾合照來者不拒。（圖／網友提供）

▲霍華德（Dwight Howard）14日晚間現身好市多，遇民眾合照來者不拒。（圖／網友提供）

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