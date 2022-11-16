嘉義婦「頭卡樓梯欄杆」離奇死亡！解剖確認被打死　逆子收押

▲嘉義一名老婦倒在自家樓梯離奇死亡，頭還卡在樓梯欄杆之間。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義布袋一名張姓婦人於11日頭下腳上倒在樓梯間，頭部離奇卡在樓梯欄杆間，被發現時已無生命跡象，經送醫不治死亡。檢察官相驗後，初步認為張婦遭毆打致死，涉嫌重大的46歲張姓兒子也遭逮捕，檢方複訊後，依殺人罪嫌且有逃亡串證風險，向法院聲押獲准。

檢警指出，報案人洪女與涉嫌行凶的張男是朋友關係，她在凌晨曾接到張婦求救電話「快來救我，快被兒子打死了」，不料趕抵時張婦已無生命跡象。婦人被發現時，身體呈頭下腳上姿勢，頭部還卡在樓梯間的欄杆，右腳有明顯撕裂傷，臉部、軀幹及四肢也有多處瘀血及擦挫傷，疑遭長時間毆打造成，檢方當日下午立即逮捕涉嫌動手的兒子張男。張男被捕後辯稱，媽媽是跌倒致死，且當時自己有喝酒，已忘記發生什麼事情。

檢察官相驗後，發現張婦胸部有多根肋骨骨折，且身體有大面積挫傷，導致血液大量鬱積在周邊組織中，初步研判死因是因傷勢造成「低血容積性休克」所致，死亡方式應為外力毆打致死，不過確切死因，仍需再進一步確認。檢方認為張婦兒子罪嫌重大，經複訊後，依殺人罪嫌且有逃亡串證風險，向法院聲押獲准。