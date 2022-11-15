4成民眾對「特殊需求孩童」有歧視！近5成兒少在校不想同組

▲家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》，呼籲消除歧視，從理解、尊重、接納逐步做起。（圖／家扶基金會提供）

記者林育綾／台北報導

近來唐氏症患者買餐點事件引發爭議，過去也有關於特殊需求孩童的事件。家扶基金會公布最新調查，有4成民眾看到特殊孩童會露出「覺得這人好奇怪」的表情；而有3成兒少認為特殊需求兒少會造成別人困擾，2成認為會帶來麻煩，還有近5成在校不想同組；不過也有近9成的學生觀察到，很多人願意跟特殊孩童一起玩、交朋友。

家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》，調查顯示，3成兒少認為特殊需求兒少會造成別人困擾，甚至感到麻煩(20.8%)、害怕(17.8%)，更有近半數不想與其同組活動。而這些偏見缺乏適時正確的溝通，同儕的相處反而對特殊需求兒少潛藏危機。

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▲家扶持續投入早療、特力、兒童啟力等服務方案，致力建構兒少與其家長的支持網絡。（圖／家扶基金會提供）

輪椅女孩雪莉現身說法提到，曾因言語霸凌與歧視感受極大困擾，「曾經的我認為自己沒有資格活著，反正在大家眼裡我就是個怪物⋯⋯。直到高中老師開啟我與同學互動機會，碰到願意理解、對我無私付出的朋友們，我的人生因為他們的陪伴變得更加美好。」

許多孩子也察覺到特殊需求兒少在校困境，調查顯示，每4位就有1位認為特殊需求兒少受排擠，51.3%看過特殊需求兒少被取難聽外號、46.2%看過他們被欺負。

▲▼家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

兒少代表聞英佐透露，以前曾因特殊需求同學的言語挑釁而起衝突，直到老師協助才慢慢認識、理解，進而調整與他們相處的方式。「我覺得有時候是因為不了解產生誤解，不是有意排擠，老師適當說明和溝通有助同學消除偏見。」

另外，調查顯示有8成5兒少願意與特殊需求兒少成為朋友，卻有近6成孩子看見他們並沒有什麼朋友。雪莉透露，希望大家把自己當成一般人，不用害怕冒犯，「要是好奇我的身體狀況，其實也可以說明擔心和想幫助的意願，或是在跟我變熟之後再慢慢了解，從自然情境中互動，主動邀約、分享東西都是蠻好的方式」。

▲▼家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）



▲▼家扶基金會公布最新《友善共融：兒少相處問卷調查》。（圖／家扶基金會提供）

心理師陳品皓認為，正向心理健康對每個孩子都很重要，尤其特殊需求兒少，更有賴大家營造正向、有彈性的相處模式，幫助他們找到自己的優勢、面對挫折的復原能力。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶持續投入早療、特力、兒童啟力等服務方案，致力建構兒少與其家長的支持網絡。然而消除歧視，需從理解、尊重、接納逐步做起，這次透過兒少視角，從孩子本身及其看見家長、學校、社會對特殊需求兒少的態度與行為，在共融的趨勢下還有很大的努力空間。