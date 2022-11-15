　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政政見會端牛肉　美福火燒21天、1280月票爭取選民支持

▲張善政表示鄉親已經聽膩政治口水，強調將提出實質政策爭取選民認同。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政表示鄉親已經聽膩政治口水，強調將提出實質政策爭取選民認同。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，第4位發表者為國民黨候選人張善政。張善政表示，過去幾個月鄉親已經聽膩政治攻防的口水，強調他將用市民貼身的相關政策來爭取市民的認同，討論怎麼樣讓桃園可以更加進步。

張善政表示，過去幾個月來鄉親已經聽膩政治攻防的口水，因此他會提出實質的政策來爭取市民的認同，討論怎麼樣讓桃園變成更好的城市，他說現在的桃園比起以前成長了許多，但也出現很多新問題。

張善政首先提出交通的問題，表示桃園人口大幅成長，車流量也跟著變大，讓民眾飽受塞車之苦，公共運輸的質與量非常不足，人行道數量完全跟不上城市的擴張，品質也沒有辦法讓市民滿意。

另外，消防安全和社會治安也是市民關心的重點，蘆竹美福大火燒21天，附近居民忍受火場的惡臭，火災的風險也是21天。不久前，桃園中壢驚傳求職詐騙集團橫行，導致很多年輕人被囚禁、淩虐、施暴，甚至還有受害者往生。

張善政認為在交通方面，針對市民跨縣市的通行需求，提出1280月票方案，讓民眾可以自由搭乘國道客運、機捷和台鐵，通行雙北沒有負擔，並保證他有詳細的財務配套，就算中央不補助也可以達成絕不跳票，如果中央願意補助足夠的資源，他會讓月票也涵蓋雙北的捷運和公車，讓1280月票成為全台通行最廣的交通票證。

張善政還表示，桃園市內的大眾運輸必須要優化，他提出「幸福里程30公里」，鼓勵市民多利用公共運輸，他也會強化公車業者的服務品質，鼓勵汰換老舊公車，只有大眾運輸物美價廉，讓市民願意搭乘，桃園的塞車問題才有希望解決。

張善政著重行人的安全，他打算讓人行道鋪設面積翻倍，路面更平整，人行道要有防撞設施，嬰兒車和輪椅都能暢行無阻，勢必要讓桃園變成一個讓行人安心通行的城市。

張善政針對公共工程安全問題，表示會善用自身工程背景，對桃園重要的公共建設進行總體檢，確保市民安全無誤，他表示推動公共建設的原則是「清廉政府，乾淨發包」，不僅要追求工程的品質，還要追求預算的效率。

對於婦幼的問題，張善政提出全台唯一六都第一的婦幼局，要加大對婦女和幼兒的照顧，未來產婦在桃園可以獲得全國最多的36趟產檢計程車補助和產後的心理諮商。公共托育數量要翻倍，減低父母對幼兒入學的焦慮。幼兒可以獲得專屬的運動場域。國中小營養午餐，市政府會全額補助，減輕家長的負擔。針對社會治安和消防安全，他會提供警消足夠的資源，不管是加給還是員額，全部都要補足。

張善政表示，會善用智慧城市的科技，建築法規預防災害的發生，他還說桃園是一個還在成長的城市，一定有很多必須改善的地方，他擔任市長會用開放、成熟、專業的態度來解決市政問題，只有桃園市民免除對社會安全、交通安全的憂慮以後，才有資格進一步談城市的發展。

最後，張善政指出，他的的目標就是要看所有桃園市民朋友，一起發揮桃園各區域的優勢。讓桃園成為真正安全、宜居、國際化、科技化的亞洲智慧新都。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
LIVE／民調封關日終極預測！民進黨北台灣全敗　正妹政見超狂
高虹安助理看不下去！　曝LINE截圖喊「她不是慣老闆」
22縣市長終極預測！　民進黨北台灣全敗
直擊／蔣萬安太太「挺6個月身孕」掃街！　市場擠爆
館長合體魔獸！　曬經典pose「變小隻馬」
拿爸媽退休金玩加密幣　FTX倒閉「1200萬蒸發」！他打不開
快訊／ET封關民調！　六都全公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團拒協商11／25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

「新竹產矽，所以有了半導體產業」　林智堅被PTT酸爆

高虹安「小金庫」連環爆！　朱立倫不願正面回應是否讓林耕仁繼續打

張善政提長照政見！鼓勵老人出門運動　廣設關懷據點長照中心

竹市封關民調總整理！高虹安皆險勝沈慧虹　未表態選民成勝敗關鍵

「雙虹對決」林耕仁邊緣化？　朱立倫：下架民進黨是最重要目標

端長照政見！鄭運鵬盼「長輩多出門互動」　規畫捷運健康樂活村

一張圖看北市封關民調！藍綠白基本盤歸隊　「三腳督」互有領先

柯建銘建議11／25立法院停會　時代力量批：重大法案嚴重落後

高虹安助理看不下去！　曝證據喊話「她不是慣老闆」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

國民黨團拒協商11／25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

「新竹產矽，所以有了半導體產業」　林智堅被PTT酸爆

高虹安「小金庫」連環爆！　朱立倫不願正面回應是否讓林耕仁繼續打

張善政提長照政見！鼓勵老人出門運動　廣設關懷據點長照中心

竹市封關民調總整理！高虹安皆險勝沈慧虹　未表態選民成勝敗關鍵

「雙虹對決」林耕仁邊緣化？　朱立倫：下架民進黨是最重要目標

端長照政見！鄭運鵬盼「長輩多出門互動」　規畫捷運健康樂活村

一張圖看北市封關民調！藍綠白基本盤歸隊　「三腳督」互有領先

柯建銘建議11／25立法院停會　時代力量批：重大法案嚴重落後

高虹安助理看不下去！　曝證據喊話「她不是慣老闆」

國民黨團拒協商11／25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

婆婆當眾狂酸媳婦！陶嫚曼出聲反駁被嗆「妳們太嬌」　Sandy一招回擊

警方盯上朴敏英經紀公司！　「代表遭爆侵佔公款50億」搜查5小時

台積電一路飆漲　股民嗨炸「衝上漲停」！他卻淚喊：昨天才清空

說．流行／CFDA新銳設計師Elena Velez是誰？金屬交織時裝的破敗美感

「新竹產矽，所以有了半導體產業」　林智堅被PTT酸爆

林美秀《倩女幽魂》與美國NASA聯名合作！神奇保命引轟動

解封遊日本驚見台灣品牌手機！網友：嘶勾以！特別有感觸！

彰化人氣打卡冰店！冠軍手工冰淇淋綿密滑順　必吃又濃又臭榴槤冰

父親住院染疫不治　兒子怒控隔壁病房「確診看護」害命

政治熱門新聞

即／桃市里長候選人突過世！

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

柯志恩吐真心話　陣營222字滅火

ET六都封關民調／國民黨有望搶下台北、桃園　民進黨可能只剩2都

即／驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩：講的是事實

館長嗆名嘴：想贊助魔獸　準備幾百萬

北市長封關民調！　蔣萬安36%領先

高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

快訊／募款逾9870萬　陳時中宣布今關閉政治獻金專戶

2張圖一次看22縣市！藍綠決戰「北桃」　藍拚17縣市、綠喊7 Plus

更多熱門

相關新聞

鄭寶清邀候選人　到景福宮立誓不貪污

鄭寶清邀候選人　到景福宮立誓不貪污

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，發表順序依序為，3號鄭運鵬、4號鄭寶清、2號賴香伶、1號張善政。第四階段個人結論部分，鄭寶清邀大家到景福宮立誓絕對不貪污，也說他當初從政是因為反對威權，才加入民進黨，現在反對民進黨反而被罵，「國民黨栽培的蔡英文，到民進黨來，那國民黨是不是要罵她大背骨」。

黃承國恐成「地下市長」？趙少康酸：陳時中根本不會當選

黃承國恐成「地下市長」？趙少康酸：陳時中根本不會當選

高虹安「虛報薪資單」鐵證曝　游錫堃低調不回應

高虹安「虛報薪資單」鐵證曝　游錫堃低調不回應

宜蘭某鎮長候選人樁腳涉賄選　10萬元交保

宜蘭某鎮長候選人樁腳涉賄選　10萬元交保

里長候選人自曝「輕度智障」！苗栗選委會回應了

里長候選人自曝「輕度智障」！苗栗選委會回應了

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長政見發表張善政

讀者迴響

熱門新聞

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

陳建州宣布PLG重大決定

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

FTX破產台灣逾50萬人受害！　財長：可列財產交易損失抵稅

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面