張善政政見會端牛肉　美福火燒21天、1280月票爭取選民支持

▲張善政表示鄉親已經聽膩政治口水，強調將提出實質政策爭取選民認同。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，第4位發表者為國民黨候選人張善政。張善政表示，過去幾個月鄉親已經聽膩政治攻防的口水，強調他將用市民貼身的相關政策來爭取市民的認同，討論怎麼樣讓桃園可以更加進步。

張善政表示，過去幾個月來鄉親已經聽膩政治攻防的口水，因此他會提出實質的政策來爭取市民的認同，討論怎麼樣讓桃園變成更好的城市，他說現在的桃園比起以前成長了許多，但也出現很多新問題。

張善政首先提出交通的問題，表示桃園人口大幅成長，車流量也跟著變大，讓民眾飽受塞車之苦，公共運輸的質與量非常不足，人行道數量完全跟不上城市的擴張，品質也沒有辦法讓市民滿意。

另外，消防安全和社會治安也是市民關心的重點，蘆竹美福大火燒21天，附近居民忍受火場的惡臭，火災的風險也是21天。不久前，桃園中壢驚傳求職詐騙集團橫行，導致很多年輕人被囚禁、淩虐、施暴，甚至還有受害者往生。

張善政認為在交通方面，針對市民跨縣市的通行需求，提出1280月票方案，讓民眾可以自由搭乘國道客運、機捷和台鐵，通行雙北沒有負擔，並保證他有詳細的財務配套，就算中央不補助也可以達成絕不跳票，如果中央願意補助足夠的資源，他會讓月票也涵蓋雙北的捷運和公車，讓1280月票成為全台通行最廣的交通票證。

張善政還表示，桃園市內的大眾運輸必須要優化，他提出「幸福里程30公里」，鼓勵市民多利用公共運輸，他也會強化公車業者的服務品質，鼓勵汰換老舊公車，只有大眾運輸物美價廉，讓市民願意搭乘，桃園的塞車問題才有希望解決。

張善政著重行人的安全，他打算讓人行道鋪設面積翻倍，路面更平整，人行道要有防撞設施，嬰兒車和輪椅都能暢行無阻，勢必要讓桃園變成一個讓行人安心通行的城市。

張善政針對公共工程安全問題，表示會善用自身工程背景，對桃園重要的公共建設進行總體檢，確保市民安全無誤，他表示推動公共建設的原則是「清廉政府，乾淨發包」，不僅要追求工程的品質，還要追求預算的效率。

對於婦幼的問題，張善政提出全台唯一六都第一的婦幼局，要加大對婦女和幼兒的照顧，未來產婦在桃園可以獲得全國最多的36趟產檢計程車補助和產後的心理諮商。公共托育數量要翻倍，減低父母對幼兒入學的焦慮。幼兒可以獲得專屬的運動場域。國中小營養午餐，市政府會全額補助，減輕家長的負擔。針對社會治安和消防安全，他會提供警消足夠的資源，不管是加給還是員額，全部都要補足。

張善政表示，會善用智慧城市的科技，建築法規預防災害的發生，他還說桃園是一個還在成長的城市，一定有很多必須改善的地方，他擔任市長會用開放、成熟、專業的態度來解決市政問題，只有桃園市民免除對社會安全、交通安全的憂慮以後，才有資格進一步談城市的發展。

最後，張善政指出，他的的目標就是要看所有桃園市民朋友，一起發揮桃園各區域的優勢。讓桃園成為真正安全、宜居、國際化、科技化的亞洲智慧新都。