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男高中生陪嬤賣菜！曾遭人「救急借錢」騙光2天收入　親友超心疼

▲▼新店男高中生。（圖／翻攝臉書／我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

▲男高中生陪嬤賣菜，曾遭人「急事借錢」詐騙，2天收入全賠光。（圖／翻攝臉書／我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市有一名男高中生每天下午都會出現在新店區捷運站賣菜，有知名網友在臉書社群曝光他的坎坷身世後，引發社會關注。原來高中生自幼患有疾病，家人為了訓練他獨立的能力，才讓他每天跟著奶奶出門賣菜，他也因為社會歷練不足，遭不肖人士詐騙2次，導致當天賺的辛苦錢全部賠光。

事件起因於有網友在臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」表示，她發現新店市公所捷運站有一位高中生弟弟，每天下午4點下課後都會在捷運站外陪著奶奶賣蔬果，「如果會經過這邊的人，歡迎也來買買蔬菜水果，我常買覺得還滿新鮮的，歡迎來支持奶奶與孫子」。

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貼文曝光後立刻引發網友與社會關注，有一名自稱是高中生鄰居的網友透露，高中生從小患有疾病，爸爸因病過世後，母親也拋下少年離開，現在跟著爺爺、奶奶與姑姑生活，家人為了訓練少年獨立，才讓少年每天跟著奶奶出門賣菜，由於社會歷練不足，少年曾遭不肖人士謊稱「急事借錢」騙了2次，導致當天賺的辛苦錢全部賠光，讓他感嘆「孩子想憑自己能力賺生活費，請騙子放過他吧」。

▲▼陪嬤賣菜　遇人誆「急事借錢」　高中生賺2天賠光。（圖／翻攝自臉書）

▲高中生就讀的學校指出，教育局早有派社工關心高中生家庭。（圖／翻攝自臉書）

消息也引發新北市教育局回應，高中生的案子先前已經有派2名社工介入了解，目前也有持續定期訪視，高中生的家境尚可，對於孩子的生活照顧也很穩定，家屬是為了訓練孩子自立的能力，才會從國中開始安排孩子幫忙賣菜，未來會請校方多加關懷孩子學業。

高中生就讀的學校18日也在臉書證實，感謝大家對於本校這位同學的關懷，雖然這位同學無法享受父母關愛，但在爺爺、奶奶與姑姑一家的照顧下，依然健康成長，奶奶是為及早鍛鍊同學的謀生能力，從國中時就安排一起學習賣菜，「希望大家經過附近有看到這位認真的同學時，可以給予他一個友善的微笑，如果剛好有您需要的，也能購買」。

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