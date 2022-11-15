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甜美棒球女孩投球98公里　文大練球畫面曝！鄉民暈：想接她的直球

記者崔子柔／綜合報導

長相甜美的棒球女孩「LOLO樓」引起網友關注，她不但愛看棒球，也愛打棒球，近日更投出時速98公里的成績，讓不少人佩服。

「LOLO樓」的父親是台灣人，本名樓季涵，她在中國念大學期間開始接觸棒球，畢業後在中國第一支女子棒球隊擔任投手，近日因為放假回到台灣，她仍把握機會到文化大學跟著球隊練習，繼續精進球技。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

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▲樓季涵引起關注。（圖／翻攝自IG）

樓季涵常在IG分享自己練球的點滴，因為文大棒球隊都是男生，她曾說「跟男生練球真的需要很集中，但練球節奏很緊湊很充實，喜歡這樣的感覺，每次練完隔天身體疼得要散架」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼樓季涵分享練球日常。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

樓季涵近日投出時速98公里的成績，她提到自己當下哭著打給媽媽說「我真的可以做到」，因為先前常收到外界不好的評價，讓她急著想證明自己，「但真正接近目標的時候才發現，根本不需要誰的認可，這份喜悅和快樂是由內而外的，是自己給自己的，是運動給我的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲樓季涵長相甜美。（圖／翻攝自IG）

樓季涵最近也受到PTT鄉民熱議，網友紛紛表示，「想接她的直球」、「新一代棒球女神」、「女生丟98滿猛的」、「運動短髮根本無敵」、「想直球對決了」。

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