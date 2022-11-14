　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數12天，近期多家媒體發布民調，包括中華亞太菁英交流協會民調指民進黨候選人鄭運鵬39.4％、國民黨候選人張善政33.9％，以及QuickseeK民調中心指鄭39.2%微幅領先張38.5%，對此，鄭運鵬14日上午受訪說，張善政靠國民黨傳統基本盤，這3個月並沒有增加或成長的趨勢，而自己無論是在親藍或親綠的樣本中，支持度都持續往上增加。

▲▼鄭運鵬 民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭運鵬今天接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

中華亞太菁英交流協會14日公布最新民調指，張善政在桃園的佛系避戰策略，加上近期台積電、首都通雙政策利多加持，使得鄭運鵬獲得39.4％支持度、張善政33.9％、民眾黨候選人賴香伶4.4％、無黨籍候選人鄭寶清5.3％；另根據QuickseeK民調中心13日釋出民調結果，鄭運鵬以39.2%的支持度微幅領先張善政支持度38.5%，雙方差距僅0.7個百分點，賴香伶與鄭寶清的支持度分別為7.2%、5.9%。

鄭運鵬今天上午出席民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會後受訪說，他一向看趨勢不看數字，可以發現，比較親藍的樣本自己拉近、往上升，比較親綠的樣本則是領先且擴大，這都是趨勢，這個趨勢不只發生在桃園，也發生在桃竹竹苗、北北基桃等區域。

媒體關注，被指控販賣「假藥」的經濟黨昨晚臨時取消記者會一事，鄭運鵬回應，每一位對手的選舉策略他都尊重，看起來張善政從頭到尾都是靠國民黨傳統基本盤，因此這3個月下來並沒有增加或成長的趨勢，他判斷就是因為經濟黨和張善政關係太密切，而且其主要幹部涉及賣假藥這樣的資訊，現在應該也被調查當中，所以可能在某一種壓力下被迫取消，張善政應該公開說明他在經濟黨、致公黨這樣特定親中政黨的職務，希望他應該向被害者清楚的報告和道歉。

此外，針對曾任工程會主委的內政部前部長李鴻源指「桃園是5家顧問公司、5家營造廠包全市工程」一事，鄭運鵬說，桃園是過去8年公共工程進展最快、獲獎最多的縣市，李鴻源過去選舉就常常烏龍抹黑，桃園市府已經公開說明了，這樣的抹黑是完全不符合事實、沒有常識的說法，李跟自己一樣都是土木工程系背景，應該問問自己有與這5家廠商往來的家人，一問就知道桃園現在是百花齊放，大家都在競爭，「他講的話是笑話」。

▲▼鄭運鵬 沈慧虹 桃園市 新竹市。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭運鵬、沈慧虹出席民進黨記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
百年來最重大空難　4男涉擊落「馬航MH17」害298死！判決
台中大樓套房變淫窟　7女4男被抓
快訊／男大生歡唱後酒駕「頭部重創」亡　父撫屍痛哭
超兇正妹「無罩駕駛」萬人朝聖！　大尺度福利照放送
他狂砍59分成「NBA第一人」！　24小時內轟破百分
家教妹「巨球ω波奇塔」震撼12萬人！　鋸出超深海溝
外雙溪廢墟豪宅淪6拍剩3千萬　屋主是拉法葉軍火商遺孀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

涉詐助理費？　高虹安下午2點親上火線回應「13頁密帳」

選舉看板「遭挖眼、噴紅漆」！張斯綱報警逮人：絕不姑息退縮

高虹安13頁密帳鐵證曝　民進黨團舉「童仲彥」示警：詐領是重罪

高虹安「小金庫」連環爆　蔡壁如：這些助理是跟她有什麼深仇大恨？

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

未給自己政見會表現打分數　侯友宜：我的本分是努力把每件事做好

自稱「對醫術有自信」　柯文哲酸薛瑞元：可以勉強幫你看病啦！

蔣萬安酸「地下市長」　黃承國：我輔選從不求回報「可問柯文哲」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

涉詐助理費？　高虹安下午2點親上火線回應「13頁密帳」

選舉看板「遭挖眼、噴紅漆」！張斯綱報警逮人：絕不姑息退縮

高虹安13頁密帳鐵證曝　民進黨團舉「童仲彥」示警：詐領是重罪

高虹安「小金庫」連環爆　蔡壁如：這些助理是跟她有什麼深仇大恨？

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

未給自己政見會表現打分數　侯友宜：我的本分是努力把每件事做好

自稱「對醫術有自信」　柯文哲酸薛瑞元：可以勉強幫你看病啦！

蔣萬安酸「地下市長」　黃承國：我輔選從不求回報「可問柯文哲」

大江馬戲團樂園免門票！北極熊、耶誕市集來了　最大薑餅城12／1登場

重啟小三通　移動浮橋維繫兩岸和平

嚴立婷「被亂控罵醫護」不忍了！握關鍵證據開戰：就是在說你

黑幫屁孩中彈畫面曝！聽槍聲嚇到抱胸猴跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾

「入行潛規則」騙超商咖啡機保修商210萬　黑心業務下場曝

梨泰院踩踏158死！內政部長「失言拒請辭」　消防員怒提告

髒兮兮也能拿冠軍！　調皮拉拉滿臉爛泥「只剩鼻孔」成為最髒狗狗

逃生口「狂貼超兇警告」禁踩跳！仍一堆鞋印　內行曝1招逆轉

王琄接觸「慢飛天使」！10年前就演過：是母親心中永遠的痛

許瑋甯30+依然像少女！5招保養秘訣　66飲食法減肥有感

政治熱門新聞

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

高虹安作帳欄目3字露餡　吹哨者：詐助理費關鍵證據

桃園民調：鄭運鵬39.4％、張善政33.9％　藍綠差距擴大

選誰看新竹市民的大智慧　網友破解郭台銘話中玄機

北市封關民調蔣萬安34.25%領先！　與陳時中、黃珊珊差距拉大

桃最新民調出爐！他反超張善政0.7個百分點

《自由》民調陳時中34.80%奪第一　再搶下投柯選民36.64%選票

快訊／柯文哲發「泡水車慰助金」

陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

柯文哲決定高虹安住院　美女醫：有可能犯法

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

新竹藍綠「越打越回基本盤」　高虹安驚守領先盼「2族群」投票

陳時中擁抱太太：900多天從未謝謝妳

高虹安瘀青右手變左手　競辦發言人曝真相

更多熱門

相關新聞

選舉看板「遭挖眼、噴紅漆」！張斯綱報警逮人

選舉看板「遭挖眼、噴紅漆」！張斯綱報警逮人

國民黨籍士林、北投議員參選人張斯綱選舉看板遭人破壞，不僅割破眼部位置，甚至噴上紅色油漆。張斯綱氣憤表示，自己已至派出所報案，警局目前也掌握到嫌犯，對方宣稱是因「政治理念認同問題」做出該行為，令他相當不能接受。

雲林村長買票飆到4千　這候選人大灑幣慘了

雲林村長買票飆到4千　這候選人大灑幣慘了

拜登僥倖通過期中考　蔡英文呢？

拜登僥倖通過期中考　蔡英文呢？

高虹安密帳鐵證曝　民進黨團：詐領是重罪

高虹安密帳鐵證曝　民進黨團：詐領是重罪

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

關鍵字：

鄭運鵬張善政2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面