多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數12天，近期多家媒體發布民調，包括中華亞太菁英交流協會民調指民進黨候選人鄭運鵬39.4％、國民黨候選人張善政33.9％，以及QuickseeK民調中心指鄭39.2%微幅領先張38.5%，對此，鄭運鵬14日上午受訪說，張善政靠國民黨傳統基本盤，這3個月並沒有增加或成長的趨勢，而自己無論是在親藍或親綠的樣本中，支持度都持續往上增加。

▲鄭運鵬今天接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

中華亞太菁英交流協會14日公布最新民調指，張善政在桃園的佛系避戰策略，加上近期台積電、首都通雙政策利多加持，使得鄭運鵬獲得39.4％支持度、張善政33.9％、民眾黨候選人賴香伶4.4％、無黨籍候選人鄭寶清5.3％；另根據QuickseeK民調中心13日釋出民調結果，鄭運鵬以39.2%的支持度微幅領先張善政支持度38.5%，雙方差距僅0.7個百分點，賴香伶與鄭寶清的支持度分別為7.2%、5.9%。

鄭運鵬今天上午出席民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會後受訪說，他一向看趨勢不看數字，可以發現，比較親藍的樣本自己拉近、往上升，比較親綠的樣本則是領先且擴大，這都是趨勢，這個趨勢不只發生在桃園，也發生在桃竹竹苗、北北基桃等區域。

媒體關注，被指控販賣「假藥」的經濟黨昨晚臨時取消記者會一事，鄭運鵬回應，每一位對手的選舉策略他都尊重，看起來張善政從頭到尾都是靠國民黨傳統基本盤，因此這3個月下來並沒有增加或成長的趨勢，他判斷就是因為經濟黨和張善政關係太密切，而且其主要幹部涉及賣假藥這樣的資訊，現在應該也被調查當中，所以可能在某一種壓力下被迫取消，張善政應該公開說明他在經濟黨、致公黨這樣特定親中政黨的職務，希望他應該向被害者清楚的報告和道歉。

此外，針對曾任工程會主委的內政部前部長李鴻源指「桃園是5家顧問公司、5家營造廠包全市工程」一事，鄭運鵬說，桃園是過去8年公共工程進展最快、獲獎最多的縣市，李鴻源過去選舉就常常烏龍抹黑，桃園市府已經公開說明了，這樣的抹黑是完全不符合事實、沒有常識的說法，李跟自己一樣都是土木工程系背景，應該問問自己有與這5家廠商往來的家人，一問就知道桃園現在是百花齊放，大家都在競爭，「他講的話是笑話」。

▲鄭運鵬、沈慧虹出席民進黨記者會。（圖／記者屠惠剛攝）