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烏軍宣布：14日為曾聖光舉行告別式　送「台灣勇士」最後一程

▲▼曾聖光告別式將於當地時14日下午2時於烏克蘭立維夫的教堂舉行。（圖／翻攝自Facebook／Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ»）

▲ 曾聖光告別式將於當地14日舉行。（圖／翻攝自臉書／Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ»）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣25歲青年曾聖光響應烏克蘭號召，加入國際傭兵團參戰抗俄，2日在烏東不幸陣亡，烏克蘭官方及他生前的戰友紛紛表示哀悼。他所屬的第49獨立步槍營「喀爾巴阡山」宣布，14日將在利沃夫為這名來自台灣的勇士舉行告別式。

「喀爾巴阡山」12日在臉書發文宣布，曾聖光的告別式將於當地14日下午2時（台灣晚間8時）在利沃夫劇院街11號「烏克蘭希臘禮天主教會聖使徒彼得與保羅駐軍教堂」舉行，並上傳曾聖光穿著戰鬥裝備的紀念海報。

貼文簡述曾聖光生平背景指出，他來自台灣花蓮，已婚無子，2015年高中畢業，2017年至2021年在台灣軍隊服役，今年6月19日加入喀爾巴阡塞契營，生前曾稱「我前來為烏克蘭與其人民而戰，站在善良的一方」，11月2日戰鬥任務中在前線陣亡。

步槍營副營長安德列科（Ruslan Andriyko）先前表示，曾聖光戰死沙場對他們而言是「慘重損失」，並對曾家、台灣「能有這樣的兒子，致上最大的敬意」。

安德列科在臉書寫道，「拋下平靜的生活、家園與家人，踏入充滿戰爭、泥濘、雨水、冰冷的地獄。在持續不斷的砲火攻擊中、在連續數周無法闔眼的情況下，身處冰冷壕溝的弟兄們，一顆顆熾熱的心撲通撲通跳著，曾聖光生前最後幾天就是在這樣的環境下度過。」

此前，台灣外交部8日說明，7日協助曾聖光家屬前往歐洲鄰近國家，待家屬抵達後，將陪同家屬完成相關程序。家屬現已抵達烏克蘭境內，待烏克蘭政府將遺體運送到集中地點，將指認後辦理後事。

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