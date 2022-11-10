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宜蘭女酒駕「過彎飄移」撞路邊車逃逸！3友人助陣耍狠被上銬

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭市蘇澳鎮內埤路段8日晚間11時許，一名50歲李姓女子駕駛自小客車，擦撞路邊停放的車子，警方見狀上前盤查，沒想到李女突然開車肇逃，經攔截圍捕酒測後發現李女竟酒駕，依法舉發；另有李女3名友人抵達現場時與員警發生衝突，3人被上銬帶回實施管束。

▲▼宜蘭市蘇澳鎮女子酒駕遭逮。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭女酒駕擦撞路邊車，下秒肇逃。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局說明，50歲李姓女子駕駛自小客車行駛在內埤路段，不明原因突撞上路邊車輛，警方上前盤查時，李女立刻駕車逃離現場，員警立即通報線上警力實施攔截圍捕。

▲▼宜蘭市蘇澳鎮女子酒駕遭逮。（圖／記者游芳男翻攝）

▲警方派出多名警力，順利圍捕攔停李女。

李女逃至路口時，見前方一輛警車卡位攔停，竟直接跨越雙黃線，闖紅燈加速逃離，之後多輛警車協助將李女包圍，終於順利攔下，實施酒測後發現酒測濃度值為0.15mg/l，全案依刑法公共危險罪移送宜蘭地方檢察署偵辦，同時李女不服稽查等多項違規，依規定舉發。

此外，實施酒測過程中，李女友人陸續抵達現場，同時要求李女拒絕酒測，然因過程中未達共識雙方發生爭執，且因酗酒泥醉，對員警們叫囂滋事，為防止危害擴大，警方隨即施以強制力作為，將在場滋事之柳姓友人等3人，上銬帶返勤務處所實施管束，並依妨害公務罪嫌依法移送偵辦。

蘇澳分局重申嚴正執法之決心，秉持對於暴力事件零容忍之態度，依法嚴懲嚴辦。

▲▼宜蘭市蘇澳鎮女子酒駕遭逮。（圖／記者游芳男翻攝）

▲李女3名友人到場叫囂，遭警方上銬管束。

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