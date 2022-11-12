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呂秀蓮帶隊「愛和平保台灣」遊行！呼籲三強國領導人「放下戰爭」

▲前副總統呂秀蓮出席「愛和平．保台灣大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮出席「愛和平．保台灣大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

前副總統呂秀蓮號召「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行在今（12）日展開，由國父紀念館行進至二二八和平公園，除了強調「台灣拒當第二個烏克蘭」之外；也公開給拜登、習近平、普丁的信件，呼籲世界三強的國家領導人放下戰爭，針對世界和平、地球的永續發展認真討論解決之道。

▲前副總統呂秀蓮出席「愛和平．保台灣大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

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▲前副總統呂秀蓮號召「反核武，救地球；愛和平，保台灣」大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

呂秀蓮提到，全球三強的領導人拜登、習近平、普丁都會出席15日至16日在印尼峇里島舉行的G20高峰會，認為台灣應該扮演和平推手，因此提前呼籲這三位帶給全球動盪不安的領導人「放下戰爭，締造和平」。

她號召「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行，今日下午於國父紀念館仁愛路正門口展開，現場由哈雷機車、不老騎士開道，隊伍中還有密宗大師慧吉祥活佛、全國宗教徒協會會長明光法師，以及支持民眾等隨行，出發前呂秀蓮甚至站上卡車，拿起麥克風親自整隊。遊行隊伍行進至二二八和平公園後，也公開宣讀給拜登、習近平、普丁的信件。

▲前副總統呂秀蓮出席「愛和平．保台灣大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲遊行出發前呂秀蓮甚至站上卡車，拿起麥克風親自整隊。（圖／記者林敬旻攝）

信件中提及，三位領導人被選舉並授權服務人民，維護地球，這是您們的憲法及道德責任。而「任何型態的人權違害或人命剝奪均難令人忍受，尤其所有的戰爭，都不應被正當化。」呂秀蓮認為，台灣海峽兩邊的人民，均應阻止戰爭的悲劇上演，「歷史告訴我們，戰爭沒有贏家，戰爭也不能解決任何難題。」

▲前副總統呂秀蓮出席「愛和平．保台灣大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲遊行隊伍中也有宗教團體、支持民眾加入。（圖／記者林敬旻攝）

她也說，相比這三大國，台灣只是一個人口2350萬的小島國，但我們克服貧窮和專制，亟願將我們柔性國力的成就分享世界。「台灣拒絕變成戰場，我們將全力捍衛台灣成為亞洲的和平與希望燈塔。」、「當三位閣下同意放下敵意，為人類更好的未來而合作時，您們將獲得全球的感激和讚美。」

▲前副總統呂秀蓮出席「愛和平．保台灣大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮呼籲拜登、習近平及普丁「放下戰爭」，針對世界和平與地球的永續發展認真討論解決之道。（圖／記者林敬旻攝）

呂秀蓮寫給拜登、習近平及普丁公開信全文如下：

美利堅合眾國總統拜登
中華人民共和國主席習近平 閣下
俄羅斯聯邦總統普丁

我們是友善、勤勉及愛好和平的台灣人民。在G20高峰會前夕，我們懇切呼籲世界三強的國家領導人，能在會議期間，針對世界和平與地球的永續發展認真討論解決之道。

沒有任何人比閣下三位更清楚地球遭受的嚴厲天災，許多國家的人民更因疫情及欠缺糧食和能源而生活艱苦。然而人為的國與國之間衝突及戰爭卻此起彼落，除了俄烏，還有中國與台灣。

三位領導人被選舉並授權服務人民，維護地球，這是您們的憲法及道德責任。任何型態的人權違害或人命剝奪均難令人忍受，尤其所有的戰爭，都不應被正當化。

一如台灣與中國，烏克蘭及俄羅斯本是遠親和近鄰關係，近幾個月來的慘烈戰爭何其悲慘不幸！台灣海峽兩邊的人民均應阻止此一悲劇上演。

我們台灣人不只對烏克蘭的戰爭受害者，也為俄國陣亡戰士同感悲悼，戰爭造成巨大死亡和毀滅，還要花費鉅額金錢，那些錢理應為貴國人民福祉而支付。歷史告訴我們，戰爭沒有贏家，戰爭也不能解決任何難題。

比起貴三大強國，台灣只是一個人口2350萬的小島國，我們克服貧窮和專制，亟願將我們柔性國力的成就分享世界。台灣拒絕變成戰場，我們將全力捍衛台灣成為亞洲的和平與希望燈塔。

我們懇切期望全球三巨頭能在風光明媚的峇里島進行一場平和而有建設性的高峰會談；俄烏戰爭應儘快結束，東亞的動盪不安也應弭平。和平值得每個人去努力，當三位閣下同意放下敵意，為人類更好的未來而合作時，您們將獲得全球的感激和讚美。

願上帝祝福您們！
願上帝祝福天下蒼生！

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