警官升遷靠黑道？　蘇煥智點名：陳時中若當選「他當地下市長」

▲蘇煥智批若陳時中當選，前國策顧問黃承國可能會變地下市長。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）



實習記者李密／台北報導

台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智12日於市長公辦政見發表會中，大批對手民進黨候選人陳時中，很多民眾因為打疫苗而中風，卻很少人得到賠償，陳時中要求民眾須自行舉證，但政府才應負舉證責任。另外，他也批評總統蔡英文重用黑道出身的前國策顧問黃承國，許多警官升遷都必須透過英系核心，呼籲民進黨要讓黃承國退出，宣示掃黑決心。

台北市第8屆市長選舉第一場公辦政見發表會今天登場。蘇煥智提到，近日台灣很多年輕人，為了尋求高薪，被綁票、拘禁，堪稱台版柬埔寨事件，因尋求高薪又被騙到國外淪為「豬仔」；而這個月淡海新市鎮、桃園青埔，都發現台灣版柬埔寨人囚案，就是因為很多年輕人看不到未來，冒險受騙上當，台灣變成黑道猖獗、慘絕人寰的地方，這是當前政府面臨的嚴峻挑戰。

蘇煥智更拿出一張照片，指陳時中旁邊是他非常仰賴的前國策顧問黃承國，很多要升遷的警官都會透過他。若治安問題不處理，蔡英文就是非常失敗的總統。蘇煥智質疑，警官升遷要透過黑道，台灣要怎麼掃黑？呼籲蔡總統、民進黨要讓黃承國退出英系權力核心，宣示掃黑決心。否則陳時中當選後，黃承國就會是台北市的地下市長。

蘇煥智還說，現在對蔡英文的民間意見很多，例如有些朋友打了疫苗結果中風，疫苗受害者至今已有多達2萬個申訴，卻很少賠償，陳時中當衛福部長時說要舉證，這很不人道。

蘇煥智認為，打疫苗應該是政府舉證兩者之間沒有因果關係，舉證責任並不在人民，但陳時中都沒交代就參選台北市長，才會被說是「踏著屍體扶搖直上」。雖然事實也許有待商量，但疫苗是政府的責任，沒有賠償就是政府的問題。