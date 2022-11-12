快訊／國1號北向308.4km發生追撞事故　4車撞成一堆...1人送醫

▲國道1號北向308.4公里，12日上午9時18分許發生追撞交通事故，1部自小貨車疑因未保持安全距離，追撞前車，造成4車撞毀，1人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向308.4公里，12日上午9時18分許發生追撞交通事故，1部自小貨車疑因未保持安全距離，追撞前車，造成4車撞毀，1人受傷送醫，各車駕駛人都未酒駕，肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊調查理中。

國道警察第四大隊指出，36歲何姓男子駕駛自小貨車，於12日上午9時18分許在國道1號北向308.4公里處，疑因未保持安全距離，撞擊前方48歲許姓男子所駕自小客車，許男車輛再撞57歲王男所駕自小客貨車。後方24歲蕭男所駕自小客貨車疑未保持安全距離，撞擊何男的自小貨車肇事。

國道警察第四大隊據報馬上派員到場管制交通，並完成現場勘查與測繪蒐證，這起事故共1人受傷，現場於上午9時45分排除，全線恢復通車，肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊新營分隊依規定處理，各車駕駛均無飲酒情形。

第四大隊在此呼籲用路人，未保持行車安全距離為國道十大肇事因素第1位，統計2021年國道轄線因未保持行車安全距離之交通事故共9989件，依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，處新台幣3000至6000元罰緩，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。