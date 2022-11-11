韓娛龍頭CJ宣布台韓合作！共製海島背景華語劇集　明年金門拍攝

▲中影、大川大立與韓國影劇圈巨擘CJ ENM旗下東南亞分公司 CJ ENM HK，將合製一部華語劇集。（圖／文策院）

記者林育綾／台北報導

文策院「2022 TCCF 創意內容大會」開展，吸引許多影視與內容創意業界龍頭參與，其中韓國娛樂圈龍頭CJ ENM宣布與台灣合作，進軍華語劇市場，將合製一部以海島為背景的華語劇集，明年下半年在金門展開拍攝。

中影、大川大立與韓國影劇圈巨擘CJ ENM旗下東南亞分公司 CJ ENM HK，10日宣告將攜手合製一部以海島為背景的華語劇集，該計畫獲得文策院支持及金門縣縣長楊鎮浯全力協助，明年前往金門拍攝。文策院表示，期待透過CJ ENM HK 在戲劇製作的專長、國際行銷通路，深化台灣與國際的連結，提升台灣內容國際能見度。

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▲文策院「2022 TCCF 創意內容大會」，吸引許多影視業界龍頭參與。（圖／文策院）



此次創意內容大會，除了「內容交易市場」展區外，還有「國際趨勢論壇-產業對話」、「提案大會」等，歐洲最大的電視劇集市場展「Series Mania」也特別率團來台。而「創新展演-主題沙龍」則有國際重磅講者親自來台，分享寶貴經驗。

「跨域舞台」則在今（11）日晚上壓軸登場，聚焦「音樂的未來」，探索音樂與不同內容產業跨界合作的可能性，即日起展開連續三天的跨界表演，將有3大舞台、33檔跨域節目、42組表演團隊輪番上陣，詳情可至文策院官網查詢。