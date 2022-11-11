▲2022台灣國際衝浪公開賽，12日台東金樽登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022台灣國際衝浪公開賽將於11月12日至20日在台東金樽漁港舉行，今年台東縣政府與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)共同合作，舉辦男子短板QS3,000積分賽及女子短板QS5,000積分賽，此賽事將決定進入2023年度WSL全球僅8場、僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)參賽資格，共吸引來自12個國家地區，超過120位選手參賽，包括亞洲區女子QS積分排名前4名選手、亞洲區男子QS積分排名第1及第2選手、澳洲區男子QS積分排名第1選手等，都將爭奪年度的高積分。

衝浪運動自2020東京奧運列為正式比賽項目，日本職業衝浪聯盟(Japan pro surfing association，簡稱JPSA)致力培養國際級衝浪選手，並依年度排名選擇日本國家隊指定選手。這次來台參賽的日本選手名單包括2021 年JPSA年度冠軍暨年度新人得主松岡亞音(Matsuoka Anon)、2018年JPSA年度冠軍野中美波(Nonaka Minami)，以及2016年年僅14歲即取得JPSA認可職業衝浪選手資格、目前在社群平台擁有高人氣的選手松田詩野(Matsuda Shino)。

另外，2020東京奧運進入八強賽的日本衝浪選手大原洋人(Ohhara Hiroto)這次也來台參賽，將與目前在QS積分賽—亞洲區排名第1的瑞典選手Kian Martin，以及目前排名第2、同時也是2016年臺灣國際衝浪公開賽QS1,500積分賽冠軍得主的印尼籍選手Oney Anwar，在今年的男子短板QS3,000積分賽較勁。曾連續7年參與WSL世界總冠軍巡迴賽(CT賽)的紐西蘭知名女子選手Paige Hareb也將參加女子短板QS5,000積分賽，為重返CT賽資格積極備戰；目前澳洲/大洋洲雙積分賽(QS/JQS)排名第1、身為2023年美國加州世界青少年總冠軍賽準資格選手的Marlon Harrison也參與賽事爭搶高積分！

台灣參賽選手名單則包括12歲開始練習、衝浪資歷超過10年的台灣衝浪國手邱晉豪，他將帶著強大的企圖心、純熟的技術和爆發力晉級世界積分賽的行列，將與來自亞洲、澳洲、大洋洲等地區排位前3名的選手戰浪；台東在地衝浪新秀選手王之光是來自蘭嶼的達悟族子弟，在大學時期接觸衝浪，畢業後受金樽浪點吸引，決定在東河創業開啟衝浪生涯，將與各國選手同場對決。