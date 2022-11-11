中低收、小學生免費快篩「180萬人受惠」　11／21前配達各國小

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日宣布，為保障弱勢民眾與國小學生健康，將擴大發放低收入戶與中低收入戶及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑，預估約有180萬人受惠，預計11月21日前全數可配達各國小學校並開始配發，中低收入戶最遲能在11月底前領到。

指揮中心共購買3.49億劑快篩，隨著疫情趨緩，庫存1.3億劑若未用完，恐面臨銷毀命運。衛福部長薛瑞元日前在立法院表示，除了現行的65歲以上長者與6歲以下兒童可每月每人領取5劑快篩外，另會對中低收入戶、6~12歲學童每月發放5劑快篩，最快這個月上路。

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▲指揮中心宣布中低收入戶及小學免費領取快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，國小學生發放免費家用抗原快篩試劑對象為111學年度在學的學生，家用快篩試劑將直接配送至學校，由學校發放給學生。至於低收入戶及中低收入戶，則依縣市政府提供名冊計算所需家用快篩試劑數量，寄送至縣市政府社會局/公所，由該等單位協助發放。

指揮中心指出，此次發放之家用快篩試劑，為額外提供之免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩試劑的學生與低收入戶及中低收入戶，仍可再免費領取此次家用快篩試劑。

指揮中心進一步說明，此次家用快篩試劑需經分裝、理貨及物流配送等作業，除配送點逾3,200處外，且適逢今(2022)年11月26日地方選舉活動及投票期程，預計11月21日前全數可配達各國小學校並開始配發；至於各縣市政府社會局/公所，低收入戶及中低收入戶民眾可領取時間，則依地方政府安排，至遲在11月底前可以開始領取。

指揮中心提醒，此次免費發放國小學生家用快篩試劑之配發數量充足，學校發放給學生後若有剩餘，得併入學校原有家用快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。另低收入戶及中低收入戶部分，家用快篩試劑發放後倘有剩餘數，則留供縣市政府第一線防疫使用。

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