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英女兵遭性侵懷孕！被海軍高層逼墮胎　她揭黑幕：長官GG放我肩上

▲▼英國海軍護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）（圖／路透）

▲英國皇家海軍爆出一系列霸凌、騷擾及性侵的性醜聞。圖為護衛艦蒙特羅斯號（HMS Montrose），與本案無關。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國皇家海軍多次爆發性醜聞，退役中尉凱薩琳（Catherine，化名）也站出來指控，她在軍艦上遭男同袍性侵，不僅全身瘀傷割傷、需要醫療照護，甚至不幸懷孕，卻被「非常高階的男性長官」明確暗示安排墮胎。凱薩琳此前就經歷一連串性騷擾，例如有次在打報告時，男性上司從後方走來，把生殖器放在她的肩膀上。

凱薩琳接受BBC採訪時表示，那位男性高階長官「讓我多放幾天假，回家『思考我的未來』，然後明確告訴我，下周可以為我安排一場『會面』，我幾天後就能回到船上，沒人會問任何問題。」她指控，從沒有人關心自己，而且由於軍艦禁止親密行為，她身為單身女性卻懷孕了，被不知情長官痛罵「為海軍蒙羞」。

最終，凱薩琳選擇把無辜孩子生下來，但只要一想到醫護將看見自己受創的陰部，根本無法忍受，因此懇求進行剖腹產。她如今飽受創傷後壓力症候群（PTSD）之苦，正在接受心理諮商，但當初擔心影響職涯，或被長官視為「惹麻煩的傢伙」，因此沒有正式通報軍方，「如果妳想要（保住這個）職業，就必須忍耐和閉嘴，這讓我感到衝擊。」

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲凱薩琳表示，她遭到同袍性侵，不僅受傷甚至懷孕，卻沒有人關心。（示意圖／免費圖庫123RF）

凱薩琳表示，她遭性侵之前就曾多次忍受性騷擾，包括被打屁股，還有長官把生殖器放在她肩膀上，「他什麼都沒說，只是從後面走過來，確認我在做什麼，然後就這樣了，把他的陰莖放在我肩膀上。我該說什麼或大吵大鬧嗎？還是該繼續打字希望他消失？」

凱薩琳曾聽過，男性同袍討論自己要喝到多醉，才會跟「醜陋的女性」上床，因此她刻意增胖，「如果我確保自己沒有吸引力、長相可怕，就不太可能遭到攻擊，所以我就一直吃。如果妳太胖或太醜，就不太可能成為目標。」

第一海務大臣、海軍參謀長基伊上將（Admiral Sir Ben Key）表示，他對這些指控「深感不安」，並已指示團隊徹查，不論加害者軍階高低都要究責到底，「性侵及性騷擾在皇家海軍沒有立足之地，也不能被容忍。」

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）宣告嚴肅解決問題，國防部發言人也說，「近年來，海軍及國防部對於處理性不當行為案件的方式進行許多改革，今夏引入零容忍政策，更強力解雇任何做出性冒犯或其他不可接受行為者，持續改善通報機制，讓人員提出問題時感覺是安全的，並相信有人會對指控採取行動。」

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