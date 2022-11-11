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屏東檢警抄選舉賭盤+網路賭博　破27案件逮56人查扣賭資165萬

▲屏東縣警方會同刑事局查獲選舉賭盤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方會同刑事局查獲選舉賭盤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

配合警政署全國同步查緝賭博專案，屏東縣政府警察局與屏東地檢署大動作掃蕩縣內六合彩、網路賭博、職業賭場及選舉賭盤，並溯源查獲選舉賭盤幕後首謀，查獲27件56人，查扣傳真機、帳冊、簽單及賭資165萬餘元等證物，分別依賭博罪及公職人員選舉罷免法移送偵辦。

▲屏東縣警方會同刑事局查獲選舉賭盤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方會同刑事局查獲選舉賭盤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府警察局於FB社群網站巡邏，竟出現選舉賭盤「下注站」，針對縣市長提供LINE下注群組，還在該網站上公開招募各縣市合作夥伴、組頭，經查已有賭客下注賭資，警方相當重視，立即與刑事局偵8大隊組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，聲請搜索票，查獲林姓嫌犯，並查扣存簿、帳冊及現金7萬多元等贓證物，全案持續擴大偵辦。

▲屏東縣警方會同刑事局查獲選舉賭盤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另屏東縣警方與刑事警察局偵4大隊共組專案小組，透過數位情資收集分析，發現在轄內有賭博集團，並開出鄉鎮市長級之賭盤，經報請屏東地檢署檢察官指揮，見時機成熟，向法院聲請搜索票，查獲第一層組頭後，持續溯源查獲經營鄉長選舉賭盤及經營地下六合彩之吳姓大組頭、幹部、會計等6名集團成員到案，刨除該賭博集團上下線，查扣手機、帳冊、簽單及現金90餘萬。

縣警局長劉印宮表示，賄選及選舉賭盤均已嚴重危害選舉公平性，將全力查緝賄選及選舉賭盤等各類案件，並逐案清查犯罪資金流向及其他共犯，警方維護本次地方公職人員選舉安全及公平性不容挑戰，不法分子請勿以身試法。

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