恐怖巧合！東華男大生撞樹亡　「去年同一天」女大生撞燈柱慘死

▲東華大學男大生今(10日)騎機車，在校園自摔慘死，去年同一天，一名女大生也是在校內自摔送醫不治。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者柯政誟、戴上容、劉人豪／花蓮報導

國立東華大學一名19歲洪姓大二學生，10日上午9點多騎機車，在校園內不明原因自摔撞上路樹，頭部重創送醫院搶救後仍不治；去年同一天，2021年11月10日，有位女學生在校內騎車失控衝撞路旁燈桿，經送醫急救仍宣告不治。

洪姓大二學生，10日在校園內不明原因自摔撞上路樹，頭部重創、當場失去呼吸心跳，校安人員第一時間為學生CPR，男大生經送慈濟醫院搶救後仍不治；校長趙涵捷也到醫院關切，已聯繫家長並進行校安通報。

校方表示，洪姓大二生就讀臨床與諮商心理系，事故地點在學校校園內西外環道靠近學人宿舍路段，事故地點非彎道，目前事故原因還在了解中。

▲男大生10日上午9點多騎機車，在校園內不明原因自摔撞上路樹，頭部重創送醫院搶救後仍不治。（圖／記者柯政誟翻攝）

東華大學去年11月10日也曾發生學生自摔身亡意外，一名20歲謝姓女大生晚上運動結束後，從體育館騎車要回宿舍，不料在行經外環彎道時，不明原因突然自摔滑行十多公尺撞上路邊燈柱，強烈的撞擊讓謝女吐出大量鮮血，當場陷入昏迷且失去呼吸心跳，救護人員趕到後一邊急救一邊將人送醫，但謝女最後仍宣告不治。

校長趙涵捷指出，由於校園外環道機車事故不斷發生，原本學校規劃在外環道設置區段測速，但尊重學生反對意見，最後通過改以2支移動式測速照相來處理，不過和這次事故地點是不同區域，未來仍希望與學生討論，透過區段測速的實施來降低車速。