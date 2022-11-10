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桃園田僑仔「奪命追撞」！62歲父接9歲女下課遇劫　2死關鍵曝

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市桃園區中正路鬧區昨(9日)傳出一起2死車禍，當時陳男(62歲)騎機車載9歲的女兒下課返家，不料途中遭後方小客車追撞，當場噴飛撞上中央分隔島，父女2人雙雙殞命。警方調閱行車紀錄器畫面，發現當時雙方車速並不快，陳男父女在被追撞後，還突然加速，研判應是緊張誤催油門，才會猛力撞上分隔島釀成2死悲劇。

▲桃園市桃園區中正路今（9）日下午1時許發生死亡車禍，陳姓父女共乘機車卻遭後方休旅車追撞，造成父女雙雙殞命意外，現場一片血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳男父女遭追撞後，突然加速猛力撞擊分隔島，雙雙殞命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，肇事的小客車駕駛(68歲)是農夫，在桃園市區擁有土地，平日以務農耕作維生。初步了解，事發的中正路原有3線道，但因捷運施工，路幅縮減，造成汽機車搶道險象環生；昨下午1時許肇事男子開車行經該路段，因超車不當、未保持安全距離而追撞上前方雙載機車。

警方根據相關路過車輛的行車紀錄器畫面，發現當時雙方車速都不快，在小客車追撞後，機車竟還突然加速、猛力撞上中央分隔島；初步研判，應是陳男在遭撞擊後緊張，不慎誤催機車油門手把，才導致瞬間加速釀禍，父女2人雙雙重傷殞命。

據了解，62歲的陳男目前退休中，獨力照顧9歲的女兒，由於是老來得女，陳男對於獨生女兒也疼愛有加，父女倆相依為命，怎料昨下課返家途中，竟因車禍雙亡。家屬被警方通知製作筆錄時，忍不住慟訴「怎麼會這樣？」對於2人突然離世無法接受。

▲桃園市桃園區中正路今（9）日下午1時許發生死亡車禍，陳姓父女共乘機車卻遭後方休旅車追撞，警方找來吊車將肇事車輛拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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