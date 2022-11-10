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搶看魔獸！雲豹4場比賽門票秒殺　球迷崩潰：見「1問題」腦袋空白

▲霍華德正式搭機飛往台灣，啟程前再度向球迷喊話「超人來了」。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德正式搭機飛往台灣，啟程前再度向球迷喊話「超人來了」。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

NBA昔日第一中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）震撼加盟T1職籃桃園永豐雲豹，預計今晚10點45分抵台，然而今（10）日中午12時，雲豹11、12月門票開賣，不到5分鐘，4場比賽迅速被秒殺一空，不少球迷表示，看到題目提問「雲豹這季誰復出？」瞬間腦袋空白，填完答案送出後，門票早已賣光了。

雲豹11、12月4場主場賽事門票今日中午12時開賣，頁面跳出一個問題，「雲豹新球季哪位球員復出？」答案是雲豹總經理蘇翊傑；另外一個問題則是「Dwight Howard的外號什麼？」答案為魔獸。

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不少網友紛紛哀號，看到題目問「哪位球員復出」的當下直接愣住，「因為這個問題多花了我10秒就買不到了」、「打完，票也賣完了」、「我居然瞬間腦殘了」、「那個翊，選字卡了30秒直接GG」、「翊打錯，然後進去就沒了」、「還要回答問題害我沒搶到」、「本來可以買到特種，結果翊這個字找不到」、「答兩次沒出來就賣光」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲答不出問題沒買到票。（圖／翻攝自PTT）

不過有網友表示，這問題出得很好，「這應該是防根本沒看籃球的專業黃牛」、「退散跟風迷啊，本質迷獲勝」、「就在測你有沒有關心」、「老豹寶就能答出來」、「沒有他你也沒魔獸看啊，合理，防一些黃牛」。

留言中，買到票的網友開心慶祝，「搶到A區」、「買到A區，開始跑請假流程」、「特種B四張啦」、「搶到C但感覺好遠」、「開幕戰買到超爽啦」、「偷查答案還有B區欸」、「老婆搶到了，跟鬼一樣」。但也有網友崩潰哭喊，「12點準時進去沒搶到」、「卡在付款，結果跳出來就沒了」、「果然這種運氣不屬於我QQ」、「跪求讓票」。

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