與警大校長同桌喝酒照流出　徐國勇看3線索：應是6年前黨務行程

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

警大校長陳檡文日前被爆出入招待所、與黑道會面，不久後內政部長徐國勇又被爆出與陳檡文的同桌喝酒照。對於外界質疑徐國勇說明的餐會時間兜不攏，徐10日受訪回應，自己是根據一些線索去判斷應該是2016年黨務行程，但不管是什麼時候，這是一個正當、公開的場合。

對於外界流傳與陳檡文同桌照片，徐國勇表示，不是一張有好幾張，那是相當長的時間，什麼時候去自己都忘了，根據幾個線索判斷可能的時間，首先，坐在主位的是立委余天，余天2016年是新北黨部主委、沒看到現任黨部主委何博文，應該不是2020年活動。

徐國勇指出，在另外一張照片中，前立委高志鵬在一旁滑手機，高志鵬2018年年底入獄，出獄以後沒跟他見過，若他在現場一定是2018年以前，除非是有人把不相干的照片放在一起、刻意誤導。

徐國勇表示，照片中還有蘇巧慧，但除了黨務行程外沒跟她吃過飯，所以這一定是黨務活動，還有立委江永昌、羅致政、議員陳啟能，自己是從這些地方判斷，照片拍攝時間應該是2016年的一場黨務行程。

徐國勇指出，不管是什麼時候，這是一個正當、公開的場合，且是一家CP值非常高的餐廳，去那邊吃飯的人很多，路過的人都可以看到裡面有誰，當民意代表的時候婚喪喜慶跑很多地方，要去回憶一張照片發生在何時、何地有點困難。