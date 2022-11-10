舊版正式退休！Google宣布本月起Gmail強制轉換新介面

▲Gmail全面轉換為新介面。（圖／取自Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 在 2022 年初，為 Gmail 設計一個新的用戶界面，將 Gmail、聊天和 Meet 等關鍵應用程式集中在一個統一的位置。而Google宣布，本月開始，這個新的用戶介面將成為標準介面，無法再恢復成過去的版本。



Google 表示，用戶使用新的 UI，用戶仍然可以通過快速設定更改 Gmail主題、收信箱類型等。窗口左側與 Gmail、Chat、Spaces 和 Meet 的集合功能也將成為啟用 Chat 的用戶的標準配置。

通過快速設定，可以自定義這個新界面，將最重要的應用程式放在這個區域，無論是 Gmail 本身還是聊天、空間和 Meet 的組合。這樣可以更輕鬆地掌握重要內容，並減少在各種應用程式、窗口之間切換。由於左側的聊天功能，用戶將無法再在 Gmail 的右側配置聊天功能。

根據Google說明，更新最主要的差別有三點：首先是全新的應用程式選單體驗，信箱、聊天室等功能都集合在Gmail選單中，並可以隨時展開、收起面板。第二是即時通訊體驗，可以存取個別或是群組訊息，可以在頁面上直接開啟聊天頁面。第三則為即時通訊泡泡，系統會在左下角用泡泡顯示訊息通知。