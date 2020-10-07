Gmail將換成四色圖示！可叫Google Workspace

▲Gmail將換新企業識別。（圖／翻攝自YouTube）

記者吳佳穎／台北報導

Google推出新的品牌識別 Google Workspace，接下來的幾週內，Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet 和其他協作工具也將換上煥然一新的四色品牌圖示。Google指出，這不但有系出同源，整合自 Google 本身實用而有效的技術含意，同時也代表著 Google 打造 Google Workspace 這項單一整合式溝通與協作服務的理念。

Google表示，Google Workspace 將實現高度整合的使用體驗，整合即時訊息、視訊會議、文件與工作管理等諸多核心功能，不但奠基於 Google 安全防護機制，也採用業界最節能的雲端技術。而新功能包括在文件、試算表和簡報中直接預覽連結，使用 「@ 某人」時會顯示訊息，還可互動；也能直接在聊天室中建立文件等。

Google Cloud 台灣總經理邵光華表示：「 Google Workspace 徹底扭轉我們對工作環境的既定認知。未來，團隊在無法面對面共事的情境下也能持續成長、將時間投注於最重要的工作，並運用創新的方式建立人際關係。Google Workspace 提供使用者熟悉的全方位整合式服務，無論是在辦公室、居家辦公、擔任第一線窗口或與客戶互動時，每個人都能透過這項服務在當前的全新局面邁向成功。」

面對數位轉型，不只企業需要轉型，員工也必須跟著改變，才能適應日趨多元的工作模式，而科技正是促成這項轉變的重要推手。Google 在 7 月就宣布即將推出全面升級的工作環境，期盼在實現單一整合式平台的願景同時，也為使用者提供最有利於溝通、協作及創造成果的工具。今天 Google 推出全新品牌識別 Google Workspace ，並且會在接下來的幾個月陸續擴大使用者範圍。

Google Workspace整合式平台，包含重要的溝通與協作工具，例如即時通訊、電子郵件、語音和視訊通話，以及內容管理機制。除了全新品牌識別元素，Google Workspace 也帶來新的功能：第一、連結預覽 (已推出)：可讓使用者在文件、試算表和簡報中直接預覽連結，不需為了查看內容切換應用程式及分頁，進而省下更多時間來完成工作。

第二、文件、試算表和簡報的智慧型方塊 (今天起開始陸續推出)：當使用者在文件中使用 @ 符號提及他人時，畫面上將出現彈出式視窗，顯示相關內容的詳細資訊，並進一步提供建議的動作，例如共用文件。有了 Google Workspace，無論原先是在使用文件、試算表或簡報，都能直接在該項工具中查看相關內容並與他人互動，提高工作完成效率。

第三、直接在聊天室中建立文件 (將於數週後推出)：Google Workspace 讓使用者不需切換分頁或工具，就能直接在 Chat 聊天室中以動態方式建立文件、試算表及簡報並協同合作。這不但讓作業流程更加簡單，還可確保所有團隊成員都能掌握專案的工作內容。

第四、在文件、試算表和簡報中顯示 Meet 子母畫面：Google 在 今年 7 月已宣布要將 Meet 子母畫面導入 Gmail 和 Chat，方便使用者在協同合作時與夥伴進行視訊和語音通話。接下來幾個月內，Google 將在文件、試算表和簡報中陸續推出 Meet 子母畫面，讓使用者在即時協作期間，除了以文字和言語溝通外，也能透過視訊畫面，享受面對面談話般的工作效率。

接下來的幾週內，Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet 和其他協作工具也將換上煥然一新的四色品牌圖示，這不但有系出同源，整合自 Google 本身實用而有效的技術含意，同時也代表著 Google 打造 Google Workspace 這項單一整合式溝通與協作服務的理念。

在接下來幾個月，G Suite 教育版和非營利版使用者也能使用 Google Workspace 服務。G Suite 教育版客戶可以繼續使用 Classroom、作業、Gmail、日曆、雲端硬碟、文件、試算表、簡報和 Meet 等工具，而參與 Google 非營利計畫的合格機構也能繼續使用 Google 非營利版。Google Meet 不限時視訊服務免費延長至 2021 年 3 月。