　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Gmail將換成四色圖示！可叫Google Workspace

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Gmail將換新企業識別。（圖／翻攝自YouTube）

▲Gmail將換新企業識別。（圖／翻攝自YouTube）

記者吳佳穎／台北報導

Google推出新的品牌識別 Google Workspace，接下來的幾週內，Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet 和其他協作工具也將換上煥然一新的四色品牌圖示。Google指出，這不但有系出同源，整合自 Google 本身實用而有效的技術含意，同時也代表著 Google 打造 Google Workspace 這項單一整合式溝通與協作服務的理念。

Google表示，Google Workspace 將實現高度整合的使用體驗，整合即時訊息、視訊會議、文件與工作管理等諸多核心功能，不但奠基於 Google 安全防護機制，也採用業界最節能的雲端技術。而新功能包括在文件、試算表和簡報中直接預覽連結，使用 「@ 某人」時會顯示訊息，還可互動；也能直接在聊天室中建立文件等。

Google Cloud 台灣總經理邵光華表示：「 Google Workspace 徹底扭轉我們對工作環境的既定認知。未來，團隊在無法面對面共事的情境下也能持續成長、將時間投注於最重要的工作，並運用創新的方式建立人際關係。Google Workspace 提供使用者熟悉的全方位整合式服務，無論是在辦公室、居家辦公、擔任第一線窗口或與客戶互動時，每個人都能透過這項服務在當前的全新局面邁向成功。」

面對數位轉型，不只企業需要轉型，員工也必須跟著改變，才能適應日趨多元的工作模式，而科技正是促成這項轉變的重要推手。Google 在 7 月就宣布即將推出全面升級的工作環境，期盼在實現單一整合式平台的願景同時，也為使用者提供最有利於溝通、協作及創造成果的工具。今天 Google 推出全新品牌識別 Google Workspace ，並且會在接下來的幾個月陸續擴大使用者範圍。

Google Workspace整合式平台，包含重要的溝通與協作工具，例如即時通訊、電子郵件、語音和視訊通話，以及內容管理機制。除了全新品牌識別元素，Google Workspace 也帶來新的功能：第一、連結預覽 (已推出)：可讓使用者在文件、試算表和簡報中直接預覽連結，不需為了查看內容切換應用程式及分頁，進而省下更多時間來完成工作。

第二、文件、試算表和簡報的智慧型方塊 (今天起開始陸續推出)：當使用者在文件中使用 @ 符號提及他人時，畫面上將出現彈出式視窗，顯示相關內容的詳細資訊，並進一步提供建議的動作，例如共用文件。有了 Google Workspace，無論原先是在使用文件、試算表或簡報，都能直接在該項工具中查看相關內容並與他人互動，提高工作完成效率。

第三、直接在聊天室中建立文件 (將於數週後推出)：Google Workspace 讓使用者不需切換分頁或工具，就能直接在 Chat 聊天室中以動態方式建立文件、試算表及簡報並協同合作。這不但讓作業流程更加簡單，還可確保所有團隊成員都能掌握專案的工作內容。

第四、在文件、試算表和簡報中顯示 Meet 子母畫面：Google 在 今年 7 月已宣布要將 Meet 子母畫面導入 Gmail 和 Chat，方便使用者在協同合作時與夥伴進行視訊和語音通話。接下來幾個月內，Google 將在文件、試算表和簡報中陸續推出 Meet 子母畫面，讓使用者在即時協作期間，除了以文字和言語溝通外，也能透過視訊畫面，享受面對面談話般的工作效率。

接下來的幾週內，Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet 和其他協作工具也將換上煥然一新的四色品牌圖示，這不但有系出同源，整合自 Google 本身實用而有效的技術含意，同時也代表著 Google 打造 Google Workspace 這項單一整合式溝通與協作服務的理念。

在接下來幾個月，G Suite 教育版和非營利版使用者也能使用 Google Workspace 服務。G Suite 教育版客戶可以繼續使用 Classroom、作業、Gmail、日曆、雲端硬碟、文件、試算表、簡報和 Meet 等工具，而參與 Google 非營利計畫的合格機構也能繼續使用 Google 非營利版。Google Meet 不限時視訊服務免費延長至 2021 年 3 月。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！PO「打勾勾」貼圖藏小鬼愛的暗號
變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉女病患性侵3次　接完電話還繼續
ETtoday、東森自然美奪「國家品牌玉山獎」6大獎　王令麟
快訊／李坤儀捧骨灰罈步出　憲兵開道送李登輝最後一程
兩岸開戰美軍幫台灣？　他曝「美國不會管」原因：在國會親耳聽到
快訊／新增2例！　陳時中14：00指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Gmail將換成四色圖示！可叫Google Workspace

蘋果邀請函有彩蛋！用iPhone點開出現AR版本驚喜

iPhone12要來了！　邀請函大公開、5G iPhone將登場

Google Workspace提供全新體驗　多項功能一次看

OVO推出無框電視　1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

新台幣狂升...買iPhone 12立馬省3000元？　網掀熱議

微軟雙螢幕筆電 Surface Neo 傳推延至2022年！　官網及廣告已下架

蘋果T2晶片被爆漏洞！駭客可查鍵盤記錄偷密碼　Mac用戶防駭靠這招

為自家新 AirPods、HomePod鋪路？蘋果停售他牌耳機和音響

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

楊丞琳《只能想念你》獻小鬼「不知他會不會來」　2年前今天當她嘉賓「沒想過用這方式還人情」

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

Gmail將換成四色圖示！可叫Google Workspace

蘋果邀請函有彩蛋！用iPhone點開出現AR版本驚喜

iPhone12要來了！　邀請函大公開、5G iPhone將登場

Google Workspace提供全新體驗　多項功能一次看

OVO推出無框電視　1台滿足看電視、追劇、K歌與商務投影需求

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

新台幣狂升...買iPhone 12立馬省3000元？　網掀熱議

微軟雙螢幕筆電 Surface Neo 傳推延至2022年！　官網及廣告已下架

蘋果T2晶片被爆漏洞！駭客可查鍵盤記錄偷密碼　Mac用戶防駭靠這招

為自家新 AirPods、HomePod鋪路？蘋果停售他牌耳機和音響

謝金燕看小鬼追思音樂會哭整晚！　曝留兩公升眼淚：眼睛快哭瞎

P.League+／大三元製造機塔克回歸　夢想家雙洋將到位

軍情局長羅德民遭爆徇私自肥　嚴德發：專案調查勿枉勿縱

疫情爆發後首見！兒科病房佔床率100%　醫曝警訊：挑戰正要開始

苗栗男駕車恍神「彎路直直溜」　重擊2車翻覆...撞毀BMW屁股慘了

譚德塞：新冠肺炎疫苗有望在年底前問世！

薪水35K每月負債　她公開媽寶男友「超無理孝親費」：不夠還要我付！

「民進黨怕得罪美國」 孫大千： 連孩子健康都保護不了

詹皇賽前穿Kobe怒吼T恤　湖人主帥盼全隊發揮曼巴精神

共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」　嚴德發呼籲中共當局節制

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

3C家電熱門新聞

iPhone12要來了！　邀請函大公開、5G iPhone將登場

蘋果副總裁：新iPad Air的Touch ID是「難以置信的工程壯舉」

iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

新台幣狂升...買iPhone 12秒省3000元？

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

蘋果邀請函有彩蛋！用iPhone點開出現AR版本驚喜

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

Gmail將換成四色圖示！可叫Google Workspace

災情不斷！蘋果證實 iOS 14藏「7大嚴重問題」

「三圍照」外流堪稱史上最大！　iPhone 12 外觀數據曝光

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

Google Workspace提供全新體驗　多項功能一次看

iPhone 12全系列機款傳10/13 亮相！　消息人士再爆「3個機密」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

更多熱門

相關新聞

Google Duo 推出新功能！　視訊和語音都上字幕了

Google Duo 推出新功能！　視訊和語音都上字幕了

Google 有兩個視訊通話應用程式 Google Duo 和 Google Meet，據外媒報導，Duo 即將被 Meet 所取代，隨著在家學習和工作的興起，Google 積極採取行動，為增添競爭力，並集中服務，Google 選擇將兩個程式合而為一。

Google雲端服務異常已獲解決

Google雲端服務異常已獲解決

Gmail、雲端硬碟服務出現異常

Gmail、雲端硬碟服務出現異常

要更改iOS預設程式的再等等！　預計將於秋季與iPhone 12共同推出

要更改iOS預設程式的再等等！　預計將於秋季與iPhone 12共同推出

Google提供職場「一條龍」服務！　為G suite用戶整合Gmail功能

Google提供職場「一條龍」服務！　為G suite用戶整合Gmail功能

關鍵字：

GmailGoogle Workspace

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎定格2天　災害預報士吐擔憂

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面