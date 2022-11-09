最新民調鍾東錦25％領先徐定禎5個百分點　鍾陣營：全力衝刺

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苗栗最新民調！鍾東錦25％領先徐定禎5個百分點　鍾陣營：全力衝刺

▲▼苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）

▲苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

9日根據一份苗栗縣長選舉最新民調結果顯示，無黨籍候選人鍾東錦以25％支持度領先民進黨對手徐定禎的20％，兩人差距5個百分點。對此，鍾東錦今日表示，民調數字參考就好，選戰進入最後倒數階段，將會和競選團隊依照原定步驟做最後衝刺；而對於「苗栗砂石場爭議」，鍾東錦陣營痛批，民進黨和時代力量立委假借公費考察之名，行助選與抹黑打壓之實。

根據《聯合新聞網》發布最新民調顯示，鍾東錦支持度25%、徐定禎支持度20%、時代力量候選人宋國鼎支持度為10%、國民黨候選人謝福弘9%、無黨籍候選人吳盛聖2%居於落後；看好度部分，鍾東錦以34%排名第一，徐定禎15%居次。對此，鍾東錦表示，所有的民調數字都會參考，選戰進入最後倒數階段，將和所有競選團隊依照既定選戰步驟，按部就班準備做好最後的衝刺。

針對「苗栗砂石場爭議」，鍾東錦痛批，民進黨和時代力量連續2個月來，動用黨國力量與濫用立委職權，不斷抹黑、打壓。他表示，自己從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，不介入砂石場經營長達10幾年，但這些立委卻號召一群正在選舉的候選人，假借考察名義去「參觀、清算」其他人的私人財產，可以說是民主政治體制上的「天下奇觀」。

面對時代力量立委以「苗栗砂石場爭議」指控當年地主違法竊佔國土一事，鍾東錦陣營怒嗆，這種以臆測方式胡亂栽贓嫁禍於人的操作，不僅鬼扯、邏輯有問題，更涉及意圖使人不當選，「鍾議長的持分土地單純出租給合法砂石場使用，如果民間業者有任何違規不法，都應該依照法令加以裁處，而非由立法委員在應該審理預算期間，放著預算不審，透過委員會假借各種名義，執行打壓、助選之實。」

鍾東錦也強調，苗栗鄉親眼睛都是雪亮的，有足夠的智慧判斷，呼籲各個黨派不要以為可以一手遮天，不斷做出愚民的選舉伎倆，候選人更應該一本初衷，拿出政見和牛肉，一起建立公平公正的選舉環境，才能為全民百姓創造福利。

▲▼苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）

▲▼苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）

▲▼苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）

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