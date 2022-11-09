網紅炫富被盯上「慘關11年」！狂po豪車名牌嗆酸民　竟是洗錢大戶

▲奈及利亞網紅阿巴斯（Ramon Abbas）經常在社群媒體上炫富。（圖／翻攝美國司法部）

記者吳美依／綜合報導

奈及利亞網紅阿巴斯（Ramon Abbas）經常在社群媒體炫富，貼出自己與豪車、精品及私人飛機合影的照片，甚至不時回嗆酸民。不過，他的高調行為反而暴露個資，被美國聯邦調查局（FBI）找到詐欺美國企業並且洗錢的證據，並於7日判處11年有期徒刑、賠償170萬美金。

阿巴斯在Instagram使用匿名赫許帕皮（Ray Hushpuppi），自稱房地產開發商，坐擁數百萬粉絲。他對奢華的生活方式毫不避諱，還在Snapchat自稱「億萬古馳大師」（Billionaire Gucci Master）。

▲阿巴斯對奢華生活方式毫不避諱。（圖／翻攝美國司法部）



阿巴斯在2020年一篇Instagram貼文表示，他要在摩納哥高級餐廳吃壽司，然後坐直升機去巴黎泡SPA，最後在Gucci喝香檳，結束完美的一天。他會把紙鈔當成派對彩色紙屑亂撒，或者貼出自己與賓利、法拉利、賓士等豪車的合影，然後加上「#AllMine」標籤。

2020年，阿巴斯貼出一張勞斯萊斯的照片，並且寫道，「主啊！感謝祢賜予我生命的許多祝福，繼續羞辱那些等著看我被羞辱的人吧！」結果2周後就在杜拜豪宅被捕，還登上國際新聞頭條。

▲阿巴斯自稱房地產開發商，實際上卻是詐欺犯。（圖／翻攝美國司法部）



FBI指出，阿巴斯透過網路駭客計畫淨賺2400多萬美金，受害者包括外國銀行、美國法律事務所及一間英國職業足球俱樂部等等。杜拜警方也在豪宅查獲近4100萬美金、13輛總價值680萬美金的豪車，以及大量電話及電腦證據，包括近200萬名可能受害者的信箱。

調查人員指出，阿巴斯的社群媒體帳號簡直就是寶庫，他們藉由嫌犯的Instagram獲得信箱及電話號碼，並循線查出涉案金融交易紀錄。阿巴斯的生日派對也揭露個資，讓當局得以確認他申請美國簽證時使用的出生日期。

阿巴斯被引渡至美國後，一直待在加州拘留單位，去年4月承認共謀洗錢等罪名。他9月親筆寫信給法官，詳細坦承犯案手法與過程，「自從我被監禁以來，有足夠的時間反思過去。我後悔讓貪婪毀了我家族的名聲、給我的祝福及我的名聲。」不過，他的Instagram帳號已經遭到刪除。