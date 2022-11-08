段宜康開嗆徐巧芯「害自己人」！4分鐘釣出本尊：曲棍球什麼時候吞

▲民進黨前立委段宜康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲醫師牽手照，7日再進一步公布影片，引發綠營不滿，紛紛發聲砲轟。對此，先前捲入林秉樞網軍案後神隱的民進黨新潮流要員、前立委段宜康也發文開嗆徐巧芯「害自己人」，結果也釣出徐巧芯現身正面回擊了。

段宜康8日晚間在臉書發文表示，「高虹安害自己，徐巧芯害自己人」。短短2句話馬上讓人聯想到2人近日都身陷輿論風波中。而徐巧芯也在貼文發布的短短內，馬上現身留言「你謎樣的2900萬害了整個民進黨，你的小弟林秉樞還害了高嘉瑜」。她還hashtag開酸「#欠的曲棍球什麼時候要吞」、「#上次給你的錄音筆怎麼不肯收」、「#段老大換你叫他林老大沒」。

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

另外，徐巧芯還留言「你為什麼要編輯貼文啊？」而實際查看編輯記錄，段宜康先前的貼文版本為，「高虹安害了高虹安，徐巧芯害了蔣萬安」，與之後的「高虹安害自己，徐巧芯害自己人」，2者只相差5分鐘。

▼徐巧芯發現段宜康編輯過貼文。（圖／翻攝自Facebook／段宜康）

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