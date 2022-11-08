爬靜止電扶梯摔傷！告北捷索賠65萬　法官判敗訴：搶快沒注意腳步

▲現行CNS國家標準未禁止捷運旅客行走停機但非維修中的電扶梯。圖為北捷新埔站電扶梯。（示意圖／記者袁茵攝）

記者黃哲民／台北報導

何姓女子前年在台北捷運善導寺站內，走在靜止狀態的電扶梯上樓要出站，接近平地時突然絆倒、摔斷右臂送醫，她怒告北捷和電扶梯維修商違反CNS國家標準規定，未禁止旅客行走靜止中的電扶梯，導致她受傷，要求連帶賠償65萬餘元，台北地院審理認為何女突然加速企圖超越前方旅客、沒留意自己腳步而發生意外，與電扶梯的設計、維修無關，判她敗訴，全案還可上訴。

至於何女提告所稱CNS標準（中華民國國家標準），法官也詳細論述指出，舊標準參考日本法制，確實規定升降電梯在停機期間，不得當成樓梯使用，但2016年8月已參考歐盟標準制訂新標準，「建議」不要將停機狀態的電扶梯當成一般樓梯或緊急逃生出口使用，新標準沿用至今。

法官強調，除了CNS新標準並沒硬性禁止行人通行停機中的電扶梯，公眾或私人場所設置的電扶梯除非進行維修，否則在停機狀態下仍提供行人當成一般樓梯步行的狀況，其實很常見，此時行人應注意自身狀況、握好扶手注意踏階行走，而本案何女曾聲請要勘驗電扶梯，卻又不知道自己是被哪一道階梯所絆倒。

▲台北捷運善導寺捷運站外觀 。（圖／記者張菱育攝）

判決指出，本案發生於前年（2020年）6月29日上午10點多，何女在北捷善導寺捷運站月台要上樓出站，當時2部電扶梯都關機停止運轉、其中1部封閉入口正在維修，何女和多位旅客行走隔壁的靜止電扶梯上樓，快接近平地時，何女突然向前撲倒，右臂重摔造成肱骨撕裂性骨折、右肩關節沾黏，站務人員連忙叫救護車將何女送醫。

何女怒批北捷不該在尖峰時段維修電扶梯，且沒有警告、管制旅客不得行走停機中的電扶梯，不僅違反CNS標準的規定，更導致階梯形成不正常間距，害她摔傷蒙受身心莫大痛苦，因此提告要求北捷、善導寺站站長與電扶梯設備管理人、電扶梯維修商奧的斯公司與2位當時在場的維修人員，連帶賠償看護費、精神慰撫等損失共65萬餘元。

北捷於事發後已給付何女20萬元保險理賠，但不認為自身有錯，抗辯指出，事發當時燈光明亮，外頭沒下雨，所以沒有雨具遮擋視線的狀況，且其他爬電扶梯的旅客都仔細注意步伐，唯獨何女在電扶梯往上約2/3高度時，突然從左側加快腳步想超越前方旅客，但沒小心行走而摔倒。

北捷與奧的斯公司也強調，法令不禁止尖峰時段停機維修電扶梯，何況當時2部電扶梯入口都有「電扶梯檢修中，請使用樓梯、電梯或其他電扶梯，並請小心行走」的告示牌。

法官查明當時沒有任何其他爬電扶梯的旅客遭絆倒，本案的電扶梯設計符合規定、也定期維護保養，設置與管理都無缺失，而北捷投保的旅客保險是採無過失責任給付，何女領取理賠不等於北捷或電扶梯維修商有過失，本件意外是何女搶快沒注意自己腳步、導致重心不穩摔倒，與電扶梯的設計、維修無關，判她敗訴，可上訴。