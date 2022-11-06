唐寶寶忘帶40元「老闆報警抓人」　炸物店遭1星負評大量灌爆

▲唐寶寶買炸物忘帶40元，結果老闆當場報警抓人，引發網友公憤。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，因忘記帶錢包道歉，怎料遭老闆當眾咆哮、直接報警處理，嚇得他不停發抖，再也不敢上街買東西。誇張行徑曝光後，附近鄰居現身說法，上千名網友也肉搜店家，並湧入Google狂刷1星負評。

一位媽媽在臉書心碎揭露，患有唐氏症的兒子4日到永和復興路某炸物店消費，買了40元的炸物想給阿公、阿嬤吃，但點餐後發現錢包忘了帶，馬上跟老闆道歉，沒想到老闆開始大聲咆哮，還打電話叫警察，嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，媽媽親自到店面了解情況，怎料老闆直接回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽錯愕反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門：「我們很忙，哪有時間等！」

事件經《ETtoday東森新媒體》報導後，一名女鄰居也在下方留言區透露，「文中孩子是我的鄰居，謝叔叔（爸爸）把孩子教育得非常好，剛剛下樓倒垃圾遇到，孩子主動先跟我打招呼，我們也聊了一下，這孩子真的很棒很善良...我能做的不多，只能拒買跟告知永和的朋友不要去消費，這樣沒有同理心的店家，真的令人氣憤。」

▲女鄰居現身說法，談到孩子很善良。（圖／翻攝自Google頁面，下同）

許多人湧入店家Google評論留下1星負評，「我忘記帶星星過來了，不要對我大吼」、「欺負弱勢族群很囂張啊？得理不饒人，不要太過分」、「原來人品只有40元」、「就你這人品，不用出來開店了」、「我就想知道，如果是一般人忘記帶錢，老闆也會大聲辱罵跟報警嗎？」

另外，還有網友肉搜出老闆臉書，不停轉貼相關截圖，掀起熱議。

▼媽媽貼出店家照片，心痛還原事發過程。（圖／翻攝自當事人臉書）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完