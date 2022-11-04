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大陸 大陸焦點 特派現場

進博會開幕　習近平：讓中國大市場成為世界大機遇

記者趙禕/上海報導

第五屆中國國際進口博覽會在11月4日晚上開幕，這是中國大陸規模最大、並且只展出進口商品的展銷博覽會，這場展會將從11月5日展出到11月10日。大陸國家主席習近平在開幕式致辭強調，要擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇。

▲第五屆進博會會場上海國家會展中心。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆進博會會場上海國家會展中心。（圖／記者趙禕攝）

開幕式上，大陸國家主席習近平透過視訊發表題為「共創開放繁榮的美好未來」的致辭。

習近平表示，「舉辦進博會就是要擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇。現在，進博會已經成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共享的國際公共產品...當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復甦動力不足。我們要以開放紓發展之困、以開放匯合作之力、以開放聚創新之勢、以開放謀共享之福，推動經濟全球化不斷向前，增強各國發展動能，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。」

▲大陸國家主席習近平在第五屆進博會開幕式上致辭。（圖／網路直播截圖）

▲大陸國家主席習近平在第五屆進博會開幕式上致辭。（圖／網路直播截圖）

習近平強調，「中國將加快建設強大國內市場，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，擴大優質產品進口，創建『絲路電商』合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推動貿易創新發展，推進高質量共建『一帶一路』；將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，實施好新版『鼓勵外商投資產業目錄』，深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設；實施自由貿易試驗區提升戰略，加快建設海南自由貿易港，發揮好改革開放綜合試驗平台作用；將全面深入參與世界貿易組織改革談判，推動貿易和投資自由化便利化，促進國際宏觀經濟政策協調，共同培育全球發展新動能，積極推進加入『全面與進步跨太平洋夥伴關係協定』和『數字經濟夥伴關係協定』，擴大面向全球的高標準自由貿易區網路，堅定支持和幫助廣大發展中國家加快發展，推動構建人類命運共同體。」

本屆進博會將有145個國家、地區和國際組織參展，還有來自127個國家和地區的企業參加企業商業展，包括284家世界500強和行業龍頭，同時「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的成員國都有企業參展；另外還有66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展。

▲第五屆進博會的各項佈展工作都已經完成。（圖／記者趙禕攝）

▲第五屆進博會的各項佈展工作都已經完成。（圖／記者趙禕攝）

這次參加進博會展銷商品的台灣企業有20家，其中有兩家台灣企業是以位在其他國家的公司名義參展，包括南僑(泰國)公司和皇冠箱包(印尼)公司；首次參展進博會的旺旺集團，則分別以邦德咖啡系列和水神系列為展銷商品，在兩個區的展位參加展出；另外主打健康科技產品的喬山健康科技公司今年也是第一次參展。

▲南橋食品展位。（圖／南僑食品集團提供）

▲南僑食品展位。（圖／南僑食品集團提供）
▼皇冠集團展位。（圖／皇冠集團提供）

▼皇冠集團展位。（圖／皇冠集團提供）
▼旺旺集團邦德咖啡系列展位。（圖／旺旺集團提供）

▼旺旺集團邦德咖啡系列展位。（圖／旺旺集團提供）
▼旺旺集團水神系列展位。（圖／旺旺集團提供）

▼旺旺集團水神系列展位。（圖／旺旺集團提供）
▼喬山健康科技展位。（圖／喬山健康科技提供）

▼喬山健康科技展位。（圖／喬山健康科技提供）

來自台灣的企業展品品類包括多種品項，展位遍及會場國家會展中心的全部八個展館，總展位面積達到1534平方米，包含了食品及農產品、汽 車、技術裝備品、消費品、醫療器械、服貿等領域，各家參展商今天也都完成了佈展工作。

▲來自台灣的知名大型高科技跨國企業冠捷科技集團展位。（圖／冠捷科技集團提供）

▲來自台灣的知名大型高科技跨國企業冠捷科技集團展位。（圖／冠捷科技集團提供）

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