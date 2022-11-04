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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒翻車了！　臉書被灌爆「快打韓國瑜」

▲▼朱學恒嗆「誰幫林耕仁站台，見一個打一個」，結果韓國瑜要去了。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒嗆「誰幫林耕仁站台，見一個打一個」，結果韓國瑜要去了。（合成照片／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所、記者湯興漢攝）

記者張鈜閔／綜合報導

國民黨候選人林耕仁爆料民眾黨候選人高虹安聘用男友擔任公費助理爭議，宅神朱學恒昨在直播為高虹安抱不平，「我看國民黨有哪些下三濫接下來幫林耕仁站台，站一個打一個！」，而前高雄市長韓國瑜剛才宣布周六(11/5)將與林耕仁同台，引發熱烈討論。

朱學恒昨日在「朱學恒的阿宅萬事通事務所 」直播節目上力挺高虹安，痛罵林耕仁半小時「未查證」、「為了選舉『藍綠合作』」，激動痛罵「這已經不叫公民了，這根本不配被稱作人民，你還要不要當人？」，開嗆「要是國民黨有哪些下三濫的幫林耕仁站台，站一個打一個。」

朱學恒激烈言論引發討論，好巧不巧前高雄市長韓國瑜昨才在臉書宣布，本周六將到新竹參加造勢活動，「與縣長楊文科、市長候選人林耕仁同台」

不少看戲網友紛紛跑到朱臉書留言「我要看到血流成河」、「韓國瑜要幫林耕仁站台，朱你敢打嗎？」、「韓國瑜要去站台，希望你信守承諾見一個打一個，不去的是龜孫子！」、「我想看朱大打韓總」、「打韓國瑜啊，11/5號來新竹打」、「拜託說到做到，明天記得把站台的韓總打爛」、「我來朝聖一下大型翻車現場」；也有網友跑去韓國瑜臉書呼籲「不要幫林耕仁站台」、「小心朱學恒」。

國民黨黨主席朱立倫被問到朱學恒「站一個打一個」一說，他詫異表示，國民黨幫提名同志來助選，是天經地義、天公地道，也是道義責任，並稱韓國瑜明也要到新竹市幫林耕仁加油打氣，接下來馬英九、侯友宜等，每一位都會去幫提名同志加油。

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