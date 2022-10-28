後龍鎮長選舉每戶6千元買票　候選人競總女職員20萬交保

▲苗栗地檢署偵辦後龍鎮長選舉賄選案，昨傳喚謝姓鎮長候選人競選總部陳姓女職員等29人到案，陳女20萬元交保。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署偵辦後龍鎮長選舉賄選案，昨(27)日發動搜索，傳喚謝姓鎮長候選人競選總部陳姓女職員等9人及收受賄賂之選民20人到案，查扣現金23萬1300元、選民名冊等。檢方認陳女等4人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，分別諭知20萬元、6萬元、3萬元、3萬元交保候傳，其餘涉案人等則均請回。

苗栗地檢署由檢察官張文傑指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、苗栗、頭份、通霄、大湖分局、刑事警察局偵查第四大隊、第六大隊、移民署中區事務大隊及法務部調查局苗栗縣調查站共計70名司法警察，共同偵辦。昨(27)日持23張搜索票兵分多路發動搜索，並傳喚謝姓候選人競選總部陳姓女職員等9人、收受賄賂之選民20人到案說明，並查扣現金23萬1300元、選民名冊、筆記型電腦、智慧型手機等。

檢警調查，陳女等9人涉嫌為謝姓鎮長候選人以每戶6000元賄選買票。經檢察官訊問後，認陳女等4人因涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，分別諭知20萬元、6萬元、3萬元、3萬元交保候傳，其餘涉案人等則均請回。