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外籍師不准學生脫口罩　一句「Attention seeker」被家長索賠百萬

兒童口罩示意圖（圖／取自免費圖庫pexels）

▲戴口罩示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在國小任教的外籍老師約翰（化名）去年疫情期間，因班上一名學生上課時想脫口罩，約翰不准，學生想去廁所洗臉，約翰也說要請人陪他去，甚至說學生是「attention seeker」（意指標新立異希望吸引注意），結果被學生、家長提告刑事妨害自由、毀謗不起訴後，家長再告民事求償100萬元。法院審理認為，約翰僅是遵守學校防疫規定不准學生脫口罩，「attention seeker」也是私下討論，沒有損害學生名譽，判約翰不用賠。

提告的學生家長主張，自己的兒子在去年4月8日在教室上課時，因戴口罩且天氣炎熱，教室又未開空調，兒子因流汗臉部汗濕但約翰竟不准兒子拿下口罩，兒子想去洗手間洗臉，約翰也不同意，甚至在向班上同學說兒子是「attention seeker」，讓兒子相當難堪。

學生和家長先提出妨害自由和毀謗的刑事告訴，但檢察官偵查認為，學生在校需要戴口罩是依照學校政策，而約翰告訴學生故意違反規定而引人注意，不是很健康的行為，並非主觀上有誹謗他人名譽之故意，因此處分不起訴。

後來學生、家長又提起民事求償，要求約翰賠償精神撫慰金100萬元，法院審理時，約翰主張當時他並沒有不准學生去廁所洗臉，而是希望有人陪他去，而說「attention seeker」是在辦公室單獨向學生討論「attention seeking」行為，提醒他不要標新立異，從未貶損學生的名譽。

法官認為，約翰要求學生戴口罩是配合學校政策，也沒有限制學生去洗手間，只是希望同學陪同前往，加上學生也沒有舉證約翰是在何時、何地公開說他是「attention seeker」，因此駁回學生、家長的請求，判約翰不用賠，全案可上訴。

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