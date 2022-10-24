邱臣遠爆「高端二期臨床由中資公司處理」　薛瑞元：我不知道

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

高端疫苗爭議不斷，民眾黨立委邱臣遠今（24日）踢爆高端公司委託做二期臨床試驗的公司叫「丘以思｣，去年在與衛福部簽約前已被中國「締脈」公司併購，新名稱「凱迪亞」。然而，衛福部長薛瑞元今備詢時被問及此事，卻表示不知情，並說衛福部不會去掌握這種東西。

薛瑞元24日赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢。邱臣遠質詢薛瑞元時問道，去年高端擴大二期運用免疫橋接取代三期試驗，是高端主動申請，還是衛福部或指揮中心要求？薛回應，是高端主動申請，二期臨床試驗是今年才結束，但可以拿期中報告來申請EUA。

邱臣遠再問，高端臨床試驗廠商是「丘以思｣，你知道嗎？薛瑞元表示「不是很熟」。邱臣遠追問，你知道這公司背後有無中資背景？薛瑞元說：「我不知道。」邱臣遠聽聞後表示，這麼重要國產疫苗委託單的申請，衛福部完全沒掌握？薛瑞元回應，這是由業者自己去找。

接著，邱臣遠指出，根據他的追查，丘以思是一家中資公司，本來是以美商丘以思做相關登記，但2021年4月8日跟中國「締脈」公司合併，且指揮中心是在同年5月28日簽約，也就是丘以思成了中資後，它才跟指揮中心做高端公司的簽約，這有掌握嗎？薛瑞元表示，衛福部不會去掌握這種東西，「我們針對是高端」。

邱臣遠又問薛瑞元，你現在看到是中資公司，重來一遍，會同意它來做相關疫苗臨床試驗嗎？薛回應，如果是在國內合法登記的公司，而且所執行...。薛瑞元話還沒說完，邱臣遠打斷並表示，所以委託的疫苗臨床試驗公司有中資背景沒有關係？薛瑞元說，衛福部查核的是臨床試驗到底有無做好，跟是不是中資是兩碼子事。

邱臣遠表示，衛福部到底可不可以接受高端委託中資公司進行疫苗臨床試驗？衛福部過程中沒辦法查核，遇到問題就說廠商自主，沒辦法控管。薛瑞元則說，如果是國內合法的CRO廠商，就可以來做。邱臣遠再打斷表示，質詢起來，你可能對這部分沒那麼了解，希望回去了解清楚再來說明。

邱臣遠繼續說，去年東洋公司差點談成BNT疫苗，但指揮中心說不可以經過復必泰經銷，需取得原廠授權，須向原廠洽談，也不可有復必泰標籤，這就是政府擋疫苗的由來，結果高端卻可以委託中資做臨床試驗，且用免疫橋接取代第三期來通過EUA，不可以碰到高端就轉彎，還是需要按步就班，這就是國人碰到高端會有非常大的疑慮。薛瑞元也承諾查清楚再向邱臣遠報告。

根據邱臣遠在委員會的說法，丘以思去年4月底就已經被中國締脈公司併購，改名凱迪亞，董座是中國籍的譚凌實；邱強調，這就是不折不扣的中資公司。