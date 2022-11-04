正妹「野外求生」搭避難所　彎腰巧曝流量密碼

圖、文 ／CTWANT

近年來國內的戶外露營活動相當興盛，有許多網紅也會製作相關內容，近幾個月就有名來自越南的正妹，拍攝這類影片引發關注，這位正妹不管是搭建避難所或是抓魚等技能樣樣精通，恰巧和她瘦弱形象成巨大反差，甚至會不經意間放送福利給粉絲，讓網友笑稱「果然懂得掌握流量密碼」！

▲越南正妹「Duong」精通多項生存技能。（圖／翻攝自MsYang Survival YouTube，下同）

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▲越南正妹經常不經意放送身材曲線。

從影片畫面可見，這名臉蛋如此素淨清秀的正妹，可以獨自蓋出一座竹製小屋或是打造洞穴生存避難所、甚至是用弩狩獵野豬、製作捕魚陷阱等，大多數時候，只見她將柔順秀髮紮成馬尾，上身穿著單薄上衣和簡單的深色長褲，展現高超野外求生技能，很難相信身材嬌小的正妹雖然十分瘦弱，但身手卻相當敏捷。

▲Duong製作陷阱或魚籠獵捕動物、捕魚，並生火做出料理。

這位來自越南的年輕正妹「Duong」，開設野外求生頻道「MsYang Survival」，並在今年5月21日上傳第1支影片後，目前頻道已累積超過785萬次觀看。Duong在頻道的簡介上表示，希望藉由這些製作簡單有效用具的技巧和求生技能，可以幫助大家在叢林中找到食物並生存。

這位正妹目前已上傳25部影片，至今頻道已累積超過785萬次觀看。其中，超過百萬觀看次數影片就有3部，單支最高影片甚至創下148萬次的點閱率。由於這位正妹在拍攝過程中總會不經意放送曼妙身材福利給網友，因此有網友就笑稱「懂得掌握流量密碼」，不過多數網友對於她的影片紛紛給予肯定和稱讚，「不但長得漂亮還有超強的生存技能」、「內容真的富有教育和娛樂意義」。

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