癌男染疫「2個月持續陽性高病毒量」不幸死亡　醫曝高風險群！

▲免疫功能低下患者可能在染疫後，出現長時間陽性情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

新冠染疫患者中，有人可能2~3個月都是陽性！中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏今指出，門診中有不少血癌患者染疫後，長達2個多月都沒轉陰。他舉一名61歲男性血癌案例，今年5月染疫後，長達2個月採檢陽性，且病毒量一直維持在高點。他也藉此呼籲，免疫力低下患者，建議接種預防性單株抗體的新冠預防藥。

針對該名案例，蔡承宏說明，該名61歲男性在今年1月診斷血癌，5月不幸染疫，6月血癌情況惡化，且長達2個月都還是採檢陽性，CT值17，屬於高病毒量狀況，個案也原訂在7月接受異體造血幹細胞移植，但因為染疫影響，再加上當時還沒有新冠預防藥物接種，雖然終於在染疫第7周轉陰性，但因相關共病惡化，仍在今年8月不幸病逝。

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蔡承宏說，血癌屬於全身性癌症，只要幾個關鍵的基因突變就可以突破生長控制，很快蔓延全身損害身體免疫系統，患者為了對抗病毒必須接受治療，包括放射線治療、免疫治療、化學治療或標靶藥物等，但這些治療可能會讓原本不好的免疫功能雪上加霜，且就算接種新冠疫苗，也不會有足夠的保護力。

▲中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏。（圖／記者趙于婷攝）

全世界約有2%的免疫功能低下病患，處於新冠肺炎的高風險中，除了血癌患者之外，包括「器官移植者、HIV患者、接受化/放療的癌症患者、接受免疫製劑患者和先天性免疫不全患者」。

蔡承宏說，一般人在接種疫苗後，普遍可以達到92%的保護力，HIV患者也有80%，但血癌患者在接種疫苗後，只有50%會有抗體反應，且血癌患者染疫後，不僅僅是新冠和本身疾病問題，臨床也發現，這類患者之後也會有其他問題，如持續肺炎、黴菌感染等，因此免疫功能低下病患會建議接種新冠預防藥，達到「被動免疫」防疫保護。

針對接種新冠預防藥，蔡承宏說，目前台大醫院約有220名符合條件的患者接種，至今有遇過2名確診，但目前都處於輕症狀態，因此還是建議免疫功能低下族群，只要符合條件就要接種，有助預防重症和死亡率。

另外，食藥署也在11/1通過單株抗體除了用於預防，也適用於發病5天內的治療，適用對象為具有重症風險因子的成人及青少年病人（12歲以上且體重至少40公斤）的輕度至中度新型冠狀病毒疾病確診者，目前還有待專家會議討論後公布細則。