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4個月大男嬰猝死...保母只1句「我睡著了」　慈母誓為愛兒討公道

▲有網友在24日爆料公社公開版po文「男嬰在保母家中意外死亡案」，指控男童在保母家發生意外，經送醫仍不治死亡，並指保母家監視器被人故意破壞。（圖／翻攝爆料公社，下同）

▲有網友在24日爆料公社公開版po文「男嬰在保母家中意外死亡案」，指控男童在保母家發生意外，經送醫仍不治死亡，並指保母家監視器被人故意破壞。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在24日爆料公社公開版po文「男嬰在保母家中意外死亡案」，指控男嬰在保母家發生意外，經送醫仍不治死亡，並指保母家監視器被人故意破壞，對此，台南市警新營分局指出，本案在9月16日受理，並由檢察官於20日完成解剖相驗，將待化驗結果釐清死因，監視系統被破壞部分，檢警將進一步追查。

▲有網友在24日爆料公社公開版po文「男嬰在保母家中意外死亡案」，指控男童在保母家發生意外，經送醫仍不治死亡，並指保母家監視器被人故意破壞。（圖／翻攝爆料公社，下同）

網友在爆料公社公開版po文指出：「9月16日的早晨6時多，接到保姆打來的電話說，兒子沒有呼吸了，當下跟老公馬上衝到醫院 這路途中我都還在心裡安慰自己 沒事沒事，馬上送醫是會救回來的 不好的事不會發生在我身上的，到院時醫生請我冷靜，我問孩子呢？他緩緩說出已經沒辦法急救，天啊！聽到這句話我真的快死掉了，當下的我已經暈在急診室的地上，我的腳無力到無法站立，全程被推著輪椅，接著我問保母發生了什麼事，為什麼突然沒心跳，保母回我第一句話“不知道” 她睡著了，還一直強調她聯絡我跟我老公的電話都聯絡不到。」

網友又說，「我真的很氣，當下有緊急狀況第一時間當然是趕快送醫急救，一直聯絡我跟我老公幹嘛啦，然而就這樣延誤了最重要的搶救時間，兒子送到醫院時醫生說已經沒辦法急救⋯太晚就醫了，到院前就已經沒有呼吸心跳，身體已經有多處紅點，研判暘暘失去呼吸心跳時間已太久，保姆說第一時間發現暘暘沒有呼吸了，但卻沒即時送醫，也沒即時搶救、或者報警…，導致無法挽回的悲劇，難道一句不知道，睡著了，就能撇清妳與這件事無關嗎？身為媽媽的我非常懷疑這段時間到底發生什麼事？我只想知道當下的真相當下發現的時候，到底是什麼東西蓋住他的，導致他無法呼吸」。

▲有網友在24日爆料公社公開版po文「男嬰在保母家中意外死亡案」，指控男童在保母家發生意外，經送醫仍不治死亡，並指保母家監視器被人故意破壞。（圖／翻攝爆料公社，下同）

男嬰母親表示：「面試時看著保母有愛心，以為保母是一位專業的保母 所以願意把健康活潑可愛又愛笑的孩子交給保母結果，照顧2個多月後卻發生這種令她無法原諒的事，無法接受發生事情的前2天，社會局才去稽查保母家的設備，一切都是合格的，為什麼事情發生後要調監視器，卻發現監視器沒錄像，只剩下被剪斷的線頭，沒有錄到畫面，一切就是這麼剛好到理所當然，前後事因無法交代清楚，檢察官認為有疑慮，無法開立死亡證明，需解剖釐清案情…，當下聽到孩子還需要被解剖時 她的心痛到快死掉，一個4個多月的嬰兒到底要接受多少次的傷害才夠，她真的好痛好難過」。並強調很想念兒子，會盡所有的力量去查出原因，還兒子一個公道。

▲台南市警新營分局鹽水分駐所代理所長朱昭賢指出，檢警一定會秉公處理，請保持理性，靜待檢警調查結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局鹽水分駐所代理所長朱昭賢指出，檢警一定會秉公處理，請保持理性，靜待檢警調查結果。（圖／記者林悅翻攝）

有網友在24日爆料公社公開版po文「男嬰在保母家中意外死亡案」，指控男童在保母家發生意外，經送醫仍不治死亡，並指控保母家監視器被蓄意破壞。對此，台南市警新營分局指出，本案在9月16日受理，並由檢察官於20日完成解剖相驗，將待化驗結果釐清死因，監視系統被破壞部分，檢警會追查到底秉公辦理。

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