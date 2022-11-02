「車廂擠滿人」也可能發生推擠事故！　醫曝2類人最危險

▲日本滿員電車成為特色奇景。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓首爾梨泰院推擠事故累計造成156人死亡，當時大多數的死傷者都集中在狹窄巷弄的前端5.7公尺，而死者的死因幾乎都是外傷性窒息而死。日本因為搭乘大眾交通工具的通勤族特別多，因此經常出現「滿員電車」的奇景，而梨泰院擠壓事故也讓人不僅反思，同樣在狹小空間內擠滿人的滿員電車，是否也有發生推擠事故的危險。曾攻讀法醫學的整形外科醫師則對此進行說明。

擁有法醫學博士學位的整形外科醫師高田女里表示，所謂的「壓死」主要指的是胸部、腹部與胸廓遭到嚴重擠壓，導致無法呼吸，引發的窒息死亡。胸廓指的則是肋骨與胸骨等，主要負責保護肺部與心臟等內臟。然而一旦胸廓與內臟因為嚴重擠壓變形或破裂，就有可能導致窒息死亡，也被稱為外傷性窒息死。

▲日本通勤人潮眾多，經常需要人擠人。（示意圖／PAKUTASO）

值得注意的是，除了人潮擁擠的地區外，通勤時間塞滿人的車廂也有可能發生推擠事故。由於乘客幾乎必須緊貼著彼此，因此一旦有人跌倒，旁邊的人就有可能失去平衡，並像骨牌一樣連續倒下。特別是身高較矮的兒童與肋骨硬度較弱的女性，一旦跌倒時上方被人壓住，就很有可能喪命。

高田女里提醒，搭乘電車時，在下車與列車急煞時，都有可能因為失去平衡跌倒，所以務必要特別注意。而車廂內通常都設有緊急按鈕，一旦發生推擠事故，一定要立刻按下按鈕求助。

她也指出，如果遇到人群擁擠的情況，可以將雙臂交叉，固定在胸前，並盡量保障一定空間，讓自己的胸腔不被擠壓，同時防止因被擠壓而無法呼吸。

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