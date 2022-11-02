　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「車廂擠滿人」也可能發生推擠事故！　醫曝2類人最危險

▲▼日本民眾搭乘電車通勤。（圖／路透）

▲日本滿員電車成為特色奇景。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓首爾梨泰院推擠事故累計造成156人死亡，當時大多數的死傷者都集中在狹窄巷弄的前端5.7公尺，而死者的死因幾乎都是外傷性窒息而死。日本因為搭乘大眾交通工具的通勤族特別多，因此經常出現「滿員電車」的奇景，而梨泰院擠壓事故也讓人不僅反思，同樣在狹小空間內擠滿人的滿員電車，是否也有發生推擠事故的危險。曾攻讀法醫學的整形外科醫師則對此進行說明。

擁有法醫學博士學位的整形外科醫師高田女里表示，所謂的「壓死」主要指的是胸部、腹部與胸廓遭到嚴重擠壓，導致無法呼吸，引發的窒息死亡。胸廓指的則是肋骨與胸骨等，主要負責保護肺部與心臟等內臟。然而一旦胸廓與內臟因為嚴重擠壓變形或破裂，就有可能導致窒息死亡，也被稱為外傷性窒息死。

▲▼電車,滿員電車,地鐵,火車,等車。（圖／PAKUTASO）

▲日本通勤人潮眾多，經常需要人擠人。（示意圖／PAKUTASO）

值得注意的是，除了人潮擁擠的地區外，通勤時間塞滿人的車廂也有可能發生推擠事故。由於乘客幾乎必須緊貼著彼此，因此一旦有人跌倒，旁邊的人就有可能失去平衡，並像骨牌一樣連續倒下。特別是身高較矮的兒童與肋骨硬度較弱的女性，一旦跌倒時上方被人壓住，就很有可能喪命。

高田女里提醒，搭乘電車時，在下車與列車急煞時，都有可能因為失去平衡跌倒，所以務必要特別注意。而車廂內通常都設有緊急按鈕，一旦發生推擠事故，一定要立刻按下按鈕求助。

她也指出，如果遇到人群擁擠的情況，可以將雙臂交叉，固定在胸前，並盡量保障一定空間，讓自己的胸腔不被擠壓，同時防止因被擠壓而無法呼吸。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／嘉義市長候選人猝逝　中選會公告：停止選舉
周五起連3天濕涼　「跌破20°C↓」放晴時間曝
快訊／新北男當街遭2煞狠砍　一身血痛苦報案
獨／陳雅琳驚傳住院！請辭華視台長7次終卸任
26名男女每天共吃1碗泡麵！　被囚淡水大樓狂虐
230萬戶可減稅！　所得稅基本生活費調高至19.6萬
快訊／空少遭保時捷撞爆頭慘死　酒駕富商75萬交保
候選人猝逝「不是染疫」　妻沉痛曝死因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他最早報案！目睹人群「笑著走進巷子」　還原梨泰院慘案：太可怕

紐時：俄羅斯軍事高層討論　何時在烏克蘭使用戰術核武

亞洲不平靜！一個月連爆3起「群眾推擠悲劇」　狠奪逾400命

快訊／北韓射不停　朝東西海域連發6枚飛彈！不到1天射23枚

「車廂擠滿人」也可能發生推擠事故！　醫曝2類人最危險

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

懷孕40天出車禍！女「昏迷7個月」生健康女嬰　醒來機率只有15%

北韓7小時射17枚飛彈上百砲彈　美韓譴責：威脅區域和平穩定

智慧性手錶1功能救命！　她下半身卡死在梨泰院人群幸運僅骨折

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

他最早報案！目睹人群「笑著走進巷子」　還原梨泰院慘案：太可怕

紐時：俄羅斯軍事高層討論　何時在烏克蘭使用戰術核武

亞洲不平靜！一個月連爆3起「群眾推擠悲劇」　狠奪逾400命

快訊／北韓射不停　朝東西海域連發6枚飛彈！不到1天射23枚

「車廂擠滿人」也可能發生推擠事故！　醫曝2類人最危險

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

男抱紙箱「佯稱遭資遣」！推特員工傻眼　馬斯克卻讚賞：最棒酸民

懷孕40天出車禍！女「昏迷7個月」生健康女嬰　醒來機率只有15%

北韓7小時射17枚飛彈上百砲彈　美韓譴責：威脅區域和平穩定

智慧性手錶1功能救命！　她下半身卡死在梨泰院人群幸運僅骨折

京城銀10月轉虧為盈！賺1.51億元　累計EPS站回1元大關

快訊／黃紹聰猝逝　中選會宣布：停止嘉義市長選舉

不只猛男還有「超胸」女先鋒　噴火級2023台南消防月曆開送了

新電視被摔爆！送貨員來安裝「吐露1句話」媽驚：經濟奇蹟靠貓了

鄭州喊解封…劉樂妍社區卻「加裝扎人鐵絲網」　她嗨喊：我真安全

交部公告廢除！　「拒量體溫罰1.5萬、發燒搭車禁令」11／7走入歷史

綠籲選民終結黑金政治　許淑華諷：選情低迷只能服「白虎湯」拚搏

永豐銀連4年挺籃球賽事！　今冠名贊助桃園雲豹職籃　

新竹市驚見幽靈人口飄進選區　里長候選人祭「千元遷戶口」慘了

韓流再現選情緊張了！黃捷重現「雄女制服妹」全力拉抬學姊

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

國際熱門新聞

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

爸高舉「女嬰變肉盾」擋不住子彈　中彈倒地

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／南韓發布空襲警報！北韓又射3飛彈

梨泰院死者家屬指認遺物　一眼認出鞋子跪地崩潰

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

梨泰院最小死者僅15歲　國三少女與母雙亡

即／南韓射3枚飛彈「回嗆北韓」

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

小行星交錯地球軌道　相撞恐引發滅絕

17歲少年CPR狂壓5hrs　梨泰院救回2人

更多熱門

相關新聞

梨泰院老闆端熱菜祭悼　警察也忍不住哭了

梨泰院老闆端熱菜祭悼　警察也忍不住哭了

南韓首爾梨泰院10月29日爆發大型踩踏事故，至今釀成156人死亡及151人輕重傷，這起災難不僅留給罹難者家屬永遠的痛，也帶給所有當事人、目擊者難以消解的心理創傷。一名在該巷子開店的老闆事發後，獨自帶著熱騰騰的飯菜及水果悼念亡者，警察當下依法只能驅離，但在過程中也忍不住和大叔一起落下眼淚。

北韓7小時射17枚飛彈　美韓聯合譴責

北韓7小時射17枚飛彈　美韓聯合譴責

智慧性手錶1功能救命！她卡死在梨泰院人群僅骨折

智慧性手錶1功能救命！她卡死在梨泰院人群僅骨折

快訊／北韓又射！　向東發射逾100枚砲彈

快訊／北韓又射！　向東發射逾100枚砲彈

梨泰院慘案爆太晚通報上級　龍山警察署長停職

梨泰院慘案爆太晚通報上級　龍山警察署長停職

關鍵字：

日韓要聞梨泰院踩踏事故滿員電車

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面