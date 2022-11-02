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影／文總、軍聞社聯手　《匠人魂》推眼鏡蛇直升機保修士官長

▲▼文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，推出國軍版《匠人魂》影片「守航的人」，主角是陸軍航空基地勤務廠的光電派修所領班─林辰榕士官長。（圖／文總提供）

▲文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，推出國軍版《匠人魂》影片「守航的人」，主角是陸軍航空基地勤務廠的光電派修所領班─林辰榕士官長。（圖／文總提供，下同）

記者陶本和／台北報導

台灣的安全防衛近來備受國際矚目，繼今年國慶主題訂為「守土衛國，你我同行」後，文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，推出國軍版《匠人魂》影片「守航的人」，主角是陸軍航空基地勤務廠的光電派修所領班─林辰榕士官長，他負責AH-1W眼鏡蛇直升機與OH-58D奇奧瓦偵察直升機的光電射控系統保修，是守護飛航安全的守航人，更是捍衛家園的國軍匠人。

文總自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，走訪全國各地，在文化部支持下至今已累計完成38支、觀看人次已達500萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣的匠人精神；匠人主題不僅有老師傅，也有新銳匠人，區域遍及全台各地，領域也從傳統工藝、文化藝術、跨足到國防軍事及體育國手。

▲▼文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，推出國軍版《匠人魂》影片「守航的人」，主角是陸軍航空基地勤務廠的光電派修所領班─林辰榕士官長。（圖／文總提供）

文化總會2日公布最新一集《匠人魂》影片─「守航的人」，文總秘書長李厚慶表示，匠人魂一直都很希望把各行各業的甘苦及精神，傳遞給國人及世人，國軍是國家不可或缺的重要職業，很榮幸匠人魂的拍攝計畫，能夠透過影片，紀錄並凸顯國軍對守護家園的匠人精神與貢獻。

文總指出，林辰榕士官長已服役15年，最初學習的系統為AH-1W，曾支援維修AH-64E阿帕契直升機，對OH-58D也有相當了解，多年來參與保修的架次早已數算不清。對他來說，每個步驟都要符合規範，每個工項都要確實完成，近乎苛求的態度，源自對工作的使命感，因為他深知直升機的保修攸關飛安，這便是他嚴以律己完成每一次任務的匠人精神。

文總表示，林辰榕士官長在同事眼中，是有著專業及熱忱的工作狂，對國人而言，是守護家園的國軍匠人。他在影片中受訪時也分享自己的工作態度，「對工作有熱忱，才能不斷地投入，投入愈多，才愈能專精，愈知道自己的不足，再去學習精進，讓自己更好。」

文總表示，匠人魂「守航的人」感謝文化部、外交部、中華電信、彰化銀行、國防部政治作戰局、國防部軍事新聞通訊社、陸軍司令部、陸軍後勤指揮部、陸軍航空基地勤務廠等單位的協助，本集由文總出品，為求專業性，特與國防部軍事新聞通訊社合作，由郭家良、謝宏檜、陳彥樺、呂尚俞等人負責製片、攝影、收音、剪輯等製作及後製工程。

 

▲▼文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，推出國軍版《匠人魂》影片「守航的人」，主角是陸軍航空基地勤務廠的光電派修所領班─林辰榕士官長。（圖／文總提供）

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