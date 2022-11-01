台3線楠西路段重機群「翹孤輪」競駛　36騎士今正式函送地檢署

▲台3線楠西路段數輛機車獨輪行駛競技，嚴重影響用路人安全案，36名騎士全數依妨害公眾往來安全罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在台3線楠西路段之數輛機車獨輪行駛競技，嚴重影響用路人安全案，經市警玉井分局嚴查偵辦，調取相關違法事證，共掌握36輛機車車牌及車主身分，其中4輛明確違規部分，除依道交條例舉發行為人及車主外，同行36輛機車騎士壅塞道路競駛行為，全數依妨害公眾往來安全罪嫌，1日函送台南地檢署偵辦。

玉井分局指出，依據道路交通管理處罰條例第43條第3項規定，2輛以上之汽車共同以危險方式駕車，或在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人新台幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。同條第4項規定，汽車駕駛人有前項行為者，並吊扣該汽車牌照6個月；經受吊扣牌照之汽車再次提供為違反前項行為者，沒入該汽車。

另依據刑法第185條規定，壅塞陸路或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

玉井分局調查發生於10月 6日的台3線楠西路段之數輛機車獨輪行駛競技案，涉嫌公共危險罪之36輛大型、普通重型機車騎士，仗人多勢眾公然於台3線恣意競技以獨輪行駛，並以前後併排等方式快速競駛，任意變換車道，無視號誌管制，囂張行徑罔顧其他用路人之交通安全，實為害人又害己。

玉井分局長林獻力表示，玉井地區景色風光怡人，歡迎民眾蒞臨遊賞，但不容許任何人破壞山區安寧秩序，玉井分局絕對支持員警強力精準執法，遏止危險駕車、惡意擾民歪風，另亦會不定時洽請麻豆監理站、環保局及交通警察大隊至轄區執行「監警環聯合稽查」工作，2022年度迄今計舉發違規改裝車輛46件、無照、越級駕駛143件及超速5162件，呼籲民眾務必遵守各項法規，切勿以身試法，以確保山區居民生活安寧及用路人之交通安全。