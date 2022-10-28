北投死亡車禍疑「被下個綠燈騙了」　警：有交通工程會勘必要

記者黃宥寧／台北報導

號誌燈設計誤判？北市北投區28日凌晨發生死亡車禍，18歲呂姓男子騎機車載就讀北藝大吳姓大生，從中央北路四段601巷騎至大度路三段口時，與楊男駕駛的特斯拉撞上，造成19歲吳女回天乏術、呂男插管治療。警方初判，認呂有闖紅燈，不排除「看錯下個路口綠燈」，知情人士也認為，該號誌燈交通工程有會勘及討論必要。

楊男提供特斯拉行車記錄器畫面可見，他一路直行，行經大度路三段及中央北路四段路口時，呂姓騎士載吳女從左邊突出現，當時騎士還看了轎車一眼，隨即撞上，機車當場遭撞飛，2人重摔在地，後座的吳姓女大生傷勢嚴重，經淡水馬偕醫師搶救後，凌晨3時52分宣告不治；呂姓男騎士則是頭部受傷，目前昏迷指數8，仍在榮總插管治療中。

▲呂姓騎士疑「看錯下個路口的綠燈」。（圖／記者黃宥寧翻攝 ）

雙方均無酒駕情事，相關監視器畫面顯示，呂男直行時號誌紅燈，楊男直行時號誌綠燈，呂男有闖紅燈情事，但仔細檢視畫面，距呂男前方較遠處還有一支紅綠燈，號誌為綠燈，警方不排除呂男是錯看「下個路口的綠燈」而未停下，但確切肇因仍待進一步釐清。

車禍發生後，許多網友替特斯拉車主抱不平，也在特斯拉群組引起討論，有車友表示「機車騎士可能被前一個路口綠燈騙了」。

▲死亡車禍發生後，在特斯拉群組也引討論，認騎士可能被前一個路口綠燈騙了。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，有員警低調指出，該路口車流大，卻時常有車禍事故，但A1（死亡車禍）事故偏少，也鮮少有闖紅燈，這起死亡車禍因為發生在凌晨2時許，駕駛人視線差，加上周遭也沒什麼車輛可參考通行，且該路口路幅寬並鄰近下個岔路，呂男可能沒有注意到左前方紅燈，反而是看到下個路口綠燈號誌，因此才直行，最後員警也說「這交通工程問題確實有討論空間及必要」。