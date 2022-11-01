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高端超過200元都算貴？專家舉例Novavax「沒有比mRNA貴就合理」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗近期爭議不斷，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端公布疫苗價格平均每劑840元，中華民國防疫學會理事長王任賢質疑，高端是次單位蛋白疫苗，技術和mRNA疫苗比相對低，每劑高於兩百元都算貴。國內相關領域專家表示，次單位蛋白疫苗也可能很不好做，特別是新疫苗開發，以同樣技術的Novavax為例，臨床試驗過了一年才真正上市販售，製程也才穩定，可以看出其困難之處；他認為，高端疫苗單劑價格沒有比mRNA貴，就還在合理範圍。

針對高端價格，指揮中心強調單價比莫德納與BNT要低，沒有買貴，但有報導指出，王任賢稱mRNA疫苗技術含金量超高，貴得有道理，高端屬於次蛋白疫苗，從技術來看屬於「低端」，每劑高於兩百元都算貴。

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不願具名疫苗研發領域專家受訪表示，次單位蛋白疫苗和mRNA疫苗技術相比，確實比較傳統，但是也有好做與不好做之分，如果是比較舊的疫苗，製程已經穩定，確實比較好做且成本低，但如果是新的疫苗，製程都還在調整當中，就會比較困難。

該專家舉例，同樣是次單位蛋白疫苗的Novavax，因為保護效果好，加上副作用等反應比新技術mRNA疫苗小而備受期待，但它在臨床試驗通過之後，也是差不多過了一年才敢拿來賣，製程也才穩定，足見有多不好做。高端狀況也是類似，整體來說，只要沒有比mRNA疫苗貴，都是合理範圍，而且新疫苗剛開發出來，前面一兩年價格會比較貴，之後也是有變便宜的空間。

▲▼指揮中心說明高端疫苗共採購480萬劑，每劑均價為840元。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心說明高端疫苗共採購480萬劑，每劑均價為840元。（圖／指揮中心提供）

前疾管局副局長施文儀受訪時直言，疫苗和一般商品不同，不能用單純一劑多少錢去看貴不貴，實在沒有必要在此做文章。如果真的要去評價疫苗，應該考量的是CP值，衡量基準包含有效性，如抗體產生狀況、是否足以預防重症、死亡等是否達標，價錢是在這之後的事情。

另一方面，產品研發問世的時間也有要納入考量，施文儀表示，這次新冠疫情，各國疫苗研發是前所未有的快速，以往需要耗時10年才能生產的藥品與疫苗，這次在一年不到的時間就進展到一定程度，這背後代表的成本包含國家支持、藥廠、專業人才技術等，一定是貴到嚇死人。

不同的時間點更是有直接影響，如果是疫情前期，都搶不到疫苗，就算一劑一萬塊也要買，現在都買得到，又是另外一種情況。至於高端疫苗，通過EUA、開放接種時間是去年下半，略晚於AZ、莫德納等其他新冠疫苗，失去先機，數量上受到限制，成本因此上升，如果量大，說不定還有機會把價格再壓低。

施文儀也說，扶植國產疫苗其實要更宏觀考量，因為國內有研發能力，對於我國採購國際疫苗時，在採購價格上更有談判籌碼，高端就是這樣的角色。他直言，「這時候吵疫苗價格，到底是科學用意？還是政治用意？」

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