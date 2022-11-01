高端超過200元都算貴？專家舉例Novavax「沒有比mRNA貴就合理」

▲高端疫苗近期爭議不斷，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端公布疫苗價格平均每劑840元，中華民國防疫學會理事長王任賢質疑，高端是次單位蛋白疫苗，技術和mRNA疫苗比相對低，每劑高於兩百元都算貴。國內相關領域專家表示，次單位蛋白疫苗也可能很不好做，特別是新疫苗開發，以同樣技術的Novavax為例，臨床試驗過了一年才真正上市販售，製程也才穩定，可以看出其困難之處；他認為，高端疫苗單劑價格沒有比mRNA貴，就還在合理範圍。

針對高端價格，指揮中心強調單價比莫德納與BNT要低，沒有買貴，但有報導指出，王任賢稱mRNA疫苗技術含金量超高，貴得有道理，高端屬於次蛋白疫苗，從技術來看屬於「低端」，每劑高於兩百元都算貴。

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不願具名疫苗研發領域專家受訪表示，次單位蛋白疫苗和mRNA疫苗技術相比，確實比較傳統，但是也有好做與不好做之分，如果是比較舊的疫苗，製程已經穩定，確實比較好做且成本低，但如果是新的疫苗，製程都還在調整當中，就會比較困難。

該專家舉例，同樣是次單位蛋白疫苗的Novavax，因為保護效果好，加上副作用等反應比新技術mRNA疫苗小而備受期待，但它在臨床試驗通過之後，也是差不多過了一年才敢拿來賣，製程也才穩定，足見有多不好做。高端狀況也是類似，整體來說，只要沒有比mRNA疫苗貴，都是合理範圍，而且新疫苗剛開發出來，前面一兩年價格會比較貴，之後也是有變便宜的空間。

▲指揮中心說明高端疫苗共採購480萬劑，每劑均價為840元。（圖／指揮中心提供）

前疾管局副局長施文儀受訪時直言，疫苗和一般商品不同，不能用單純一劑多少錢去看貴不貴，實在沒有必要在此做文章。如果真的要去評價疫苗，應該考量的是CP值，衡量基準包含有效性，如抗體產生狀況、是否足以預防重症、死亡等是否達標，價錢是在這之後的事情。

另一方面，產品研發問世的時間也有要納入考量，施文儀表示，這次新冠疫情，各國疫苗研發是前所未有的快速，以往需要耗時10年才能生產的藥品與疫苗，這次在一年不到的時間就進展到一定程度，這背後代表的成本包含國家支持、藥廠、專業人才技術等，一定是貴到嚇死人。

不同的時間點更是有直接影響，如果是疫情前期，都搶不到疫苗，就算一劑一萬塊也要買，現在都買得到，又是另外一種情況。至於高端疫苗，通過EUA、開放接種時間是去年下半，略晚於AZ、莫德納等其他新冠疫苗，失去先機，數量上受到限制，成本因此上升，如果量大，說不定還有機會把價格再壓低。

施文儀也說，扶植國產疫苗其實要更宏觀考量，因為國內有研發能力，對於我國採購國際疫苗時，在採購價格上更有談判籌碼，高端就是這樣的角色。他直言，「這時候吵疫苗價格，到底是科學用意？還是政治用意？」