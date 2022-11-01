逛賣場驚見短裙妹「露尾巴」！老司機秒懂：妹子玩很大

▲女孩的短裙裡露出一截尾巴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



實習記者林郁婷／綜合報導

一名網友在逛家具賣場時，看到前方一名身穿白色T-shirt和粉色百褶裙的女孩，原本覺得沒什麼特別，但他眼尖發現女孩的裙子裡竟然露出「一小截尾巴」，大驚這是什麼東西？拍照分享後引來熱議，其中老司機一眼就看出端倪，直呼「妹子玩很大」。

原PO在「爆廢公社公開版」曬出2張照片，表示他逛著逛著發現前方一對情侶怎麼不太自然，仔細一看，走在前面的女孩，她的粉色格子短裙裡，「竟露出一小截狐狸尾巴」，他頓時嘴角失守開玩笑表示，「快上廁所吧，便便快掉下來了！」

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PO文引來逾萬人點閱，不少網友看完笑稱女孩是隻狐狸，「狐狸精轉世，結果尾巴忘了收」、「小姐，妳的狐狸尾巴跑出來囉」、「狐狸化身成人，還會逛賣場」、「這是狐狸尾巴啦」。

結果有老司機一眼就認出那是情趣用品，「年輕人懂玩」、「妹子玩很大」、「玩具露餡了」、「現在年輕人都玩很大欸」、「合理懷疑她沒穿底褲，但我沒有證據」、「可能玩大冒險輸了」。

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