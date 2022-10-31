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快訊／貨輪彰化外海「故障沉沒」！5人棄船獲救　12人海上漂流失蹤

▲▼高雄港外海貨輪遭強浪襲擊！3船員頭、腳受傷求救，空勤出動救援。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者游瓊華、趙蔡州／台中報導

一艘巴拿馬籍貨船XING SHUN 1（鑫順一號）31日下午3時許在彰化風場航道東側發生主機故障棄船，船上17名船員中有5人被附近的長源號貨櫃輪救起，另外12人則搭救生艇尚在漂流下落不明。鑫順一號最終於31日晚間8點45分沉沒，海巡署目前已出動艦艇、空勤總隊出動直升機持續搜救中。

鑫順一號30日上午在高雄港外海才因遭強浪襲擊，導致船上1人頭部受傷及小腿骨折、1人大腿骨折及1人臉部受傷，經空勤總隊出動2架黑鷹直升機，在約3公尺高的大浪中，與海巡人員協力將3名印尼籍船員載回送醫，不料31日又傳出主機故障棄船。

▲▼貨輪彰化外海「故障沉沒」！5人棄船獲救　12人海上漂流失蹤，鑫順一號。（圖／民眾提供）

▲鑫順一號17人棄船逃難，海巡署及空勤總隊前往救援。（圖／民眾提供）

航港局中部航務中心31日表示，巴拿馬籍水泥運輸船鑫順一號原本要駛入台中港，不料31日下午3時30分許在彰化風場航道東側緩衝區距岸14海里處主機故障棄船，17名船員紛紛坐上救生筏等待救援，其中5人被路過的長榮公司長源號貨櫃輪救起，另外12人乘坐救生筏尚在漂流下落不明。

航港局中部航務中心目前已成立緊急應變小組，請彰化VTS中心轉告鄰近南下船舶加強瞭望及回報，而鑫順一號在船員棄船後持續往西南方向漂流，並於31日晚間8點45分許沉沒於彰化外海，海巡署目前已出動艦艇、空勤總隊出動直升機持續搜救失蹤船員。

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快訊／貨輪彰化外海「故障沉沒」！12人失蹤
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