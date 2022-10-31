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林姿妙母女否認收受不正利益　批檢廉監聽「張冠李戴」

▲宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，宜蘭地院準備庭中，林姿妙與女兒林羿伶（下圖）否認犯貪污罪收受不正利益。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案今開庭，林姿妙與女兒林羿伶（上圖）否認犯貪污罪收受不正利益。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙等15人涉犯洗錢罪、偽造文書、貪污治罪條例收受不正利益、財產來源不明等罪遭起訴，宜蘭地院31日上午開準備庭，林與女兒林羿伶均否認犯貪污罪收受不正利益。

▲宜蘭縣長林姿妙等人涉弊案，宜蘭地院準備庭中，林姿妙與女兒林羿伶（下圖）否認犯貪污罪收受不正利益。（圖／記者游宗樺攝，下同）

宜蘭地檢署2022/08/23起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，起訴分成4案：第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。

第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分。第四，林姿妙、張桂綾特殊洗錢案，林姿妙2018年擔任縣長至今，除了每月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。

有關林姿妙與女兒林羿伶協助羅東公正段1558地號土地，違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分，及收受續行免費使用羅東鎮東榮2段98地號地主，同意繼續無償出借該土地與臨時建物，免拆除及重建之不正利益約240萬元。

林姿妙答辯，她是清清白白的，而且檢廉將監聽她與壯圍鄉農會理事長林听洲的電話，張冠李戴，硬指是她與前宜蘭縣商業會理事長陳正勳為1558地號土地一事的通話。而且，她縣長選完，不須再用羅東鎮東榮2段98地號競選總建，何來收受不正利益。

林羿伶不認犯罪的答辯說，起訴書所載她收到羅東鎮長吳秋齡為羅東公正段1558地號土地打給她的監聽譯文，只寫一半的譯文，後半段的「她說須要再了解及看過公文…」就莫明重罪起訴她，她沒有參與1558地號土地增值稅的事。

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