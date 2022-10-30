埔里水資源回收中心動工　第一期完工每日處理民生汙水4500噸

▲埔里水資源中心動土興建，推動污水下水道系統建設。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮水資源回收中心第一期新建工程日前動工，南投縣政府指出，工程總經費加上3年試運轉費用為2億9千萬元，中央補助款94%、縣府配合款6%，預計113年3月完工前，將會開始進行用戶接管工程，屆時希望民眾多加體諒配合。

埔里水資源中心位於育溪路與南七街口，開工動土典禮於27日舉辦，由縣府工務處副處長李坤煌主持，帶領內政部營建署副主任於望聖、營建署下水道工程處中區分處長沈益生、縣議員林芳伃、陳宜君、黃世芳、王彩雲、鎮民代表會多位代表等多位來賓，持香祝禱工程順利並持金鏟進行動土儀式。

李坤煌表示，縣府從104年經內政部核定後，持續推動4大鄉鎮污水下水道系統建設，目前已完成南投市、草屯鎮水資中心，竹山鎮則正在建設中，感謝營建署長官、埔里地方民意代表的協助、推動及支持，才能讓埔里水資中心也順利動工，未來埔里污水下水道系統將會分三期建設，第一期完工後，每日將可處理4500噸生活污水。

縣府工務處表示，現階段埔里鎮污水管網主幹管已由營建署於108年完成佈設，用戶接管（第一期）設計階段亦由營建署統籌辦理中，預計在113年水資源回收中心試運轉期間，縣府可著手進行用戶接管，將居民所產生之污水收集至水資源回收中心，再經先進的TNCU之去氮除磷系統，以重力方式放流至枇把城排水溝，最後排放到南港溪；排水系統經雨、污水分流後，可減少污染及異味產生，屆時埔里鎮將成為更清淨、健康的友善觀光大鎮。

於望聖則指出，營建署在南投縣4大鄉鎮建設污水下水道系統，粗估經費約為150億元，未來會全力支持並積極協助縣府進行後續的作業，並強調污水下水道系統能有效改善埔里地區的環境衛生及河川水質等生活品質，有利於地方的繁榮發展，未來管線施工期間將會造成不便，期望鎮民多體諒支持重大建設。