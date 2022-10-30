通膨詐騙新趨勢！假貸款審核信用騙匯款暴增77%　刑事局提出預警

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社會 社會焦點 保障人權

假借貸審核信用

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

全球通膨趨勢上揚經濟下修風險提高，近來國內景氣也趨疲弱，民眾借貸需求增加，刑事局對衍生代辦貸款詐騙手法提出預警；經警方統計：今年至10月23日是類詐騙發生574件，較去年同期324件成長幅度達77%，顯見借貸詐騙日趨嚴重。

詐騙集團看準貸款需求對象的亟需資金的心理，假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、line加好友方式，標榜「保證借得到」，讓民眾落入詐騙陷阱。警方指出，詐團會佯稱代辦貸款人員，向民眾洗腦辦理貸款為由，收取各種名目的經辦費用，最終無法順利借貸。

北部地區一張姓女子，因小額借貸需求，主動聯繫借貸網站上理專，理專人員以開辦手續費為由，索取1萬元開辦費，後又以張女帳戶有問題，要求被害人以其他帳戶匯款，最後又提出須提供保證金才能放貸，被害人前後匯款3次，金額達22萬，直至連繫不上對方始知遭詐。

中部地區一涂姓女子，曾因打工提供帳戶給詐團帳戶遭警示，在求職無門的情況下，看到臉書資金週轉廣告。經聯繫對方後，對方表示因評估涂女的還款能力，須轉介保險專員。另名專員致電涂女，因她所有的帳戶都遭警示，信用有瑕疵將難以貸款，請涂女匯款到保險公司戶，證明具還款能力後，款項將於信用評估後陸續返還。

涂女因為過去曾遭詐騙，甚至質疑詢對方是詐騙，但仍因需錢孔急，最終對方以「保證金需至少達借貸金額的6成」話術說服，向姊姊借帳戶匯款新台幣10萬元，錢匯出後就遭封鎖，才驚覺遭詐報警求助。

刑事局提醒民眾，合法金融業沒有不抵押、不照會、免保人就能「保證放款」的借貸流程，也無利用匯款「證明還款能力」的做法。另外「解凍保證金」及「流水帳系統檢測有誤」都是常見的借款詐騙話術，民眾若有借款需求，務必「只」透過合法的管道借錢，透過銀行就是較為安全。

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